FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 507
günübirlik gezilerde bana öyle geliyor ki bir düzeltme var - bir buck-chif almanız gerekir mi?
düzeltme...
$
ve sl?
gerekli ?
Prensip olarak, durumu seviyorum - korelasyona bakarsanız - sterlin dışında herkeste bir artış oldu - herkes artık büyümeye karşı durdu - fonun büyümesi için. sebep yok -
Peki şimdi düşmeye ne gerek var, herkes paraya dost
ve sl?
gerekli ?
Prensip olarak, durumu seviyorum - korelasyonun TK'sine bakarsanız - pound dışında herkeste bir artış oldu - herkes artık büyümeye karşı durdu - fonun büyümesi için. sebep yok -
Peki şimdi düşmeye ne gerek var, herkes paraya dost
ben sensi değilim...
Peki sen nasılsın? şartlara göre? Yoksa kurallar var mı?
ps
1.3'te cad
her şey bozulursa dolara karşı satılması gerekir.
kivi .66'da
audi .735, oh şimdiden 10 pip düştü
euro .1150
sterlin 1.56
.975'te şef
hepsi yuvarlak seviyelerde şekil veya yarım şekil
..
vay be cad 10 pip kırdı
Peki sen nasılsın? şartlara göre? Yoksa kurallar var mı?
sticks : fiyatı %161,8'e kadar ters yönde itmek veya hemen yüksekliğinin %161,8'ine kadar kâr vermek...
Vahlaki beyler. Kendiniz hiçbir şey görmüyorsunuz, bu yüzden aynı Yahudilere göre aynı raporlara bakın.
alımlar
satış
Evet, tahmin et ..., ah, parmak buruna, ne fiyata oyalandılar
Hayır, bir çeşit sopa bulmalısın, her gün sahada koş ve saçma sapan bağır.
Satın al ve otur karı say.
Kişisel palyaçomuzun yasaklanması üzücü, bana Audi'den bahsetmeye başlar başlamaz ...
)
Chapik, 09'un altındaki avrolarda satış yapmak için doldurma ile ortadan kayboldu, don Pedro yok, Rena depoyu bir yığın halinde toplayamıyor, sorun, Jedi sinekler gibi ölüyor ....
Bazıları gidecek, bazıları gelecek. )))
Ülkenin palyaçolara ihtiyacı var
Ama ne sefil gittiler, yaşlı Eidler bile memnun değildi - komik değil, diyor)))