Zogman :
günübirlik gezilerde bana öyle geliyor ki bir düzeltme var - bir buck-chif almanız gerekir mi?

düzeltme...


 
Lesorub :
$

ve sl?

gerekli ?

Prensip olarak, durumu seviyorum - korelasyona bakarsanız - sterlin dışında herkeste bir artış oldu - herkes artık büyümeye karşı durdu - fonun büyümesi için. sebep yok -

Peki şimdi düşmeye ne gerek var, herkes paraya dost

 
Zogman :

ve sl?

gerekli ?

ben sensi değilim...
 
Lesorub :
ben sensi değilim...

Peki sen nasılsın? şartlara göre? Yoksa kurallar var mı?


ps

1.3'te cad

her şey bozulursa dolara karşı satılması gerekir.

kivi .66'da

audi .735, oh şimdiden 10 pip düştü

euro .1150

sterlin 1.56

.975'te şef

hepsi yuvarlak seviyelerde şekil veya yarım şekil

..

vay be cad 10 pip kırdı

 
Zogman :

Zogman :

Vahlaki beyler. Kendiniz hiçbir şey görmüyorsunuz, bu yüzden aynı Yahudilere göre aynı raporlara bakın.

alımlar

satış

Evet, tahmin et ..., ah, parmak buruna, ne fiyata oyalandılar

Hayır, bir çeşit sopa bulmalısın, her gün sahada koş ve saçma sapan bağır.

Satın al ve otur karı say.

Kişisel palyaçomuzun yasaklanması üzücü, bana Audi'den bahsetmeye başlar başlamaz ...

 

Chapik, 09'un altındaki avrolarda satış yapmak için doldurma ile ortadan kayboldu, don Pedro yok, Rena depoyu bir yığın halinde toplayamıyor, sorun, Jedi sinekler gibi ölüyor ....
 
stranger :
Chapik, 09'un altındaki avrolarda satış yapmak için doldurma ile ortadan kayboldu, don Pedro yok, Rena depoyu bir yığın halinde toplayamıyor, sorun, Jedi sinekler gibi ölüyor ....
Bazıları gidecek, bazıları gelecek. )))
 
Anatoli Kazharski :
Bazıları gidecek, bazıları gelecek. )))

Ülkenin palyaçolara ihtiyacı var

Ama ne sefil gittiler, yaşlı Eidler bile memnun değildi - komik değil, diyor)))

