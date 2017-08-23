FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 721

costy_ :

Yapacak bir şey yoktu, birkaç yüz pip atacağım ya da atmayacağım...

whatzana

bu resimden başlayacağım

iyi, bir pound sattım, ... hayır, nasıl bilmiyorum, gideceğim, yürüyüşe çıksam iyi olur.

Güzel...
 
Lesorub :

lun shcha seviyesinde, geri dönüşten beni satın al ...

TR 3318

iyi, sorun değil.
 
new-rena :
iyi, sorun değil.

kırarız kıramaz mıyız?

 
Lesorub :

kırarız kıramaz mıyız?

bence aşılmaz, satış seviyesi gibi görünüyor

KD'ye ne dersin?

 
new-rena :

bence aşılmaz, satış seviyesi gibi görünüyor

KD'ye ne dersin?


 

forumda herşey berbat...

 
Lesorub :

forumda herşey berbat...

Bir DC'de bir dolar endeksine bakarak oturuyorum ... gözlerimin önünde + 300pp, eksi 300pp, vb. Bu çok can sıkıcı bir şey)))

Ekrandan video çekecektim o yüzden bu chipi MT'den hemen kaldırdılar...

 
new-rena :

Bir DC'de bir dolar endeksine bakarak oturuyorum ... gözlerimin önünde + 300pp, eksi 300pp, vb. Bu çok can sıkıcı bir şey)))

Ekrandan video çekecektim o yüzden bu chipi MT'den hemen kaldırdılar...

öyleyse neden kesmiyorsun?

nah bu video bize, girdileri göster, belki ben de atlarım ...

 
Lesorub :

öyleyse neden kesmiyorsun?

nah bu video bize, girdileri göster, belki ben de atlarım ...

Buna inanmıyorum, bence olağan aksaklık. (BCS) bu çizelgede, son muma bakın


 
Lesorub :

bekleyen bir sterlin/yen 182.46 ve bir sterlin/dolar çok daha yüksek - bugün işe yaramayacak - ilk fuy'u bekliyorum

