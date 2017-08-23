FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 759

new-rena :
Bu, tabloya doğru bir şekilde bir çubuk atmak anlamına gelir. gerçeği ve yalanı görebilirsin
Neden bahsediyorsun?
 
azfaraon :
açıklayın lütfen..
M5 ve her şey - dişsiz bir testere var ..
 
azfaraon :
ördek Ilya "Raylar" modeline göre ticaret yapıyor (çubuk diyor)
new-rena :
raylar üzerinde ördek Ilya (çubukları çağırır) satıyor
Evet, yöntemini biliyorum... Euro / yen beni daha çok iğneliyor
 

ve bana olası bir pound:

 
GPB/USD ile bugün ne yapmalı? bir saç tokası yukarı ve sonra dibe verebilir. Ama sayılarla ilgili sorular...
 
azfaraon :
bazen okumayı daha eğlenceli hale getirmek için yazıyorum ... standartta olmayan bir şeyi fark etmeleri güzel).
 
Lesorub :
Euroene'de bir kulomuhlezh var - boşaltma hazırlanıyor ...
Kesinlikle her yerde, zaten işgal edilmemişse, size avantajlı bir pozisyon işgal etmeye başlama fırsatı veriyorlar.
 
azfaraon :
Dün euronun/doların yükseldiğini ve euroyen'in/düştüğünü söyledim ama bana salak dediler ve şimdi kim salak lütfen söyleyin

hücre kapalı (gece falan ..) 40 pip. Önümüzdeki hafta m15 büyük ihtimalle hazır olacak, daha çok hamle olacak Eeeee)))))))

 
Lesorub :

1543'ten önce
