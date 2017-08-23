FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 759
Bu, tabloya doğru bir şekilde bir çubuk atmak anlamına gelir. gerçeği ve yalanı görebilirsin
açıklayın lütfen..
Neden bahsediyorsun?
raylar üzerinde ördek Ilya (çubukları çağırır) satıyor
ve bana olası bir pound:
Evet, yöntemini biliyorum... Euro / yen beni daha çok iğneliyor
Euroene'de bir kulomuhlezh var - boşaltma hazırlanıyor ...
Dün euronun/doların yükseldiğini ve euroyen'in/düştüğünü söyledim ama bana salak dediler ve şimdi kim salak lütfen söyleyin
hücre kapalı (gece falan ..) 40 pip. Önümüzdeki hafta m15 büyük ihtimalle hazır olacak, daha çok hamle olacak Eeeee)))))))
