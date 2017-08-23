FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 828
iyi tahmin)
teşekkür etmek!
Ishim, prensipte, tüm çiftler çalışıyor) Ama diskler hakkında, ne tür diskler tam olarak belli değil? (muhtemelen bir şeyi kaçırdım)
diskler, bir döviz çiftinin hareketiyle ilgili teorimdir ve hayal ürünüdür . Teorime göre , bir çift bir daire içinde ya da daha doğrusu bir halka, bir disk üzerinde yürüyor . Ve her şey zaten orada! pata mu chta - yakalamak için birinin hareketini düzeltmek her zaman kârsızdır. Her şey kendiliğinden boşalır - para birimini bir daire içinde çalıştırmaya devam eder - ve kendi kendine çalışır.
Tuma, neden bahsediyorsun? euro-audi hakkında konuştuk
Eureka hakkında konuşuyorsanız, o zaman her şey çıplak gözle görülebilir - gökyüzündedir.
evet onun hakkında)
Teşekkür ederim! Kaydedildi. seyretme.
diskler, bir döviz çiftinin hareketi hakkındaki teorim ve bu saçmalık mı? Teorime göre, bir çift bir daire içinde ya da daha doğrusu bir halka, bir disk üzerinde yürür. Ve her şey zaten orada! pata mu chta - yakalamak için birinin hareketini düzeltmek her zaman kârsızdır. Her şey kendiliğinden boşalır - para birimini bir daire içinde çalıştırmaya devam eder - ve kendi kendine çalışır.
Anlamıyorum..
Ne net değil? )))) Yuvarlak disklerdir)))
Oraya ekledim, resmi buraya koyayım. Umarım siz de Yahudilerin yaklaşık olarak hedefini görmüşsünüzdür ? // hiçbir şey çizme - sadece bak...
Bakılacak hedef nedir?
Ne uçacak? (Yükseklerin güncellenmesine inanmıyorum).
Yoksa hedefe bakmanız mı gerekiyor?
kişisel bir yere veya bir yere açık bir şekilde, bir tekrarlama olmadan bir iş parçacığı yazın)
Teşekkür ederim!
