FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 902

Yeni yorum
 
iIDLERr :
Yaşlı adam, neden her türlü çöpe çekiliyorsun? tank yerel olarak düşer. neden harrier ve audi? yen, sterlin, şef ve belki de altın daha makul görünüyor.

Pound ve Audi. Sahanın her yerinde koşmalı mıyım? Bugün daha mantıklı, yarın bana göre hayır.

15625-5675------- 1.53.

 
stranger :

Pound ve Audi. Sahanın her yerinde koşmalı mıyım? Bugün daha mantıklı, yarın bana göre hayır.

15625-5675------- 1.53.

Etrafta dolaşmaktan bahseden sadece bir fikir bu çift için ilginç
 
Nikolai Romanovskyi :
Etrafta dolaşmaktan bahseden sadece bir fikir bu çift için ilginç
Ne için, euro için mi? Açıklıyorum, bazen yapabilir miyim diye bakıyorum çünkü harcanan zamana değmez.
 
stranger :
Ne için, euro için mi? Açıklıyorum, bazen yapabilir miyim diye bakıyorum çünkü harcanan zamana değmez.
Çok argüman)). O halde, bu mantığa göre, handikap ticaretine girmek kesinlikle imkansızdır. Bu şakadaki gibi: Forex'te nasıl işlem yaparsınız, cevap: HAYIR, ne yani, kötü değil, diğerlerinden daha kötü değil ve daha iyi değil
 
Nikolai Romanovskyi :
Çok argüman)). O halde, bu mantığa göre, handikap ticaretine girmek kesinlikle imkansızdır. Bu şakadaki gibi: Forex'te nasıl işlem yaparsınız, cevap: HAYIR, ne yani, kötü değil, diğerlerinden daha kötü değil ve daha iyi değil
Mantıken gözüme iki çift yeter, onlara göre her şeyi söyledim, yerel “halkın” isteklerini memnun edecek hiçbir şey için sahada koşturmayacağım, Öğretmene, O size her şeyi anlatacak.
 
stranger :
Mantıken gözüme iki çift yeter, onlara göre her şeyi söyledim, yerel “halkın” isteklerini memnun edecek hiçbir şey için sahada koşturmayacağım, Öğretmene, O size her şeyi anlatacak.
Konu senin o yüzden sordum hayır hayır belki başkası bir şey söyler)
 
Nikolai Romanovskyi :
Konu senin o yüzden sordum hayır hayır belki başkası bir şey söyler)
benim konu nedir? Konu başlığında EURO yoktur.
 
stranger :

Audi ve pound için söyleyebilirim, euro için avlanma yok )


kolayca:

 
Lesorub :

kolayca:

mui ne

 
stranger :

audi gibi:

1...895896897898899900901902903904905906907908909...1996
Yeni yorum