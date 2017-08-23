FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 625

Yeni yorum
 
iIDLERr :
n takas edilirse 20'nin altında kekeledim.
bu kaostur, bu şekilde yağcıları mahvedeceksiniz)))
 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/08/24/n_7504817.shtml

Moskova'nın merkezinde eşanjörlerde kuyruk oluştu

В центре Москвы у обменников образовались очереди
В центре Москвы у обменников образовались очереди
  • 2015.08.24
  • «Газета.Ru»
  • www.gazeta.ru
В центре Москвы у обменников образовываются очереди, сообщает радиостанция «Говорит Москва». В частности, очереди появились у нескольких пунктов на Тверской улице. Один из клиентов банка заявил, что возле станции метро «Белорусская» практически нет очередей, но вывешены объявления об...
 
Çin şekillenmeye başladı. Söylentiye göre 80'lerdeki Japonya ile aynı kaderi paylaşacaklar. Japon piyasaları o zamanlardan henüz kurtulamadı.
 
forexman77 :
Çin şekillenmeye başladı. Söylentiye göre 80'lerdeki Japonya ile aynı kaderi paylaşacaklar. Japon piyasaları o zamanlardan henüz kurtulamadı.
Masonik sırrı açıklayacağım: HERKESİ bekliyor.
 
iIDLERr :
Masonik sırrı açıklayacağım: HERKESİ bekliyor.

Bu bilgi nereden geliyor?)

 

http://www.youtube.com/watch?v=mKR4NcZpNbg

kızım, enechka

tüplü arkadaşım

Jethro Tull - Aqualung [40th Anniversary Special Edition] Album (2011)
Jethro Tull - Aqualung [40th Anniversary Special Edition] Album (2011)
  • 2014.11.13
  • www.youtube.com
JETHRO TULL AQUALUNG (40TH ANNIVERSARY COLLECTOR'S EDITION) 2 CD+VINYL LP+DVD+BLU-RAY BOX SET NEW and FACTORY SEALED TRACKS: LP Side One: Aqualung Cross-Eyed...
 
forexman77 :

Bu bilgi nereden geliyor?)

bir mason içeriden bilgi almak için işkence gördü. 15 dakika dayan, piç kurusu
 

Genel olarak gördüğüm şey: euronun büyümesi, yen (USDJPY çifti değil, para biriminin kendisi), altın. Para Çin'den çıkıyor ve görünüşe göre büyüme nereye gidiyorsa oraya gidiyor.

Dikkat çekici bir şekilde, yen eurodan daha güçlü .

 

Bugün tüm döviz birikimimin %50'sini çöpe attım, kalanını çarşamba günü haneye atmasını söyledim (kendim ortadan kaybolduğu için) ...

İşte düşünmeniz için birkaç ekran görüntüsü.

altının tarihi

ay durumu

Kalıpları bul ... (olgunlaşır)

Petrol sektöründe her şey plana uygun, sınırlar da eklendi.

Ve düşünmen için

Ekim'de görüşürüz

 
iIDLERr :

Tebrikler ! Bucks Yen iyi düştü!

1...618619620621622623624625626627628629630631632...1996
Yeni yorum