FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 625
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/08/24/n_7504817.shtml
Moskova'nın merkezinde eşanjörlerde kuyruk oluştu
Çin şekillenmeye başladı. Söylentiye göre 80'lerdeki Japonya ile aynı kaderi paylaşacaklar. Japon piyasaları o zamanlardan henüz kurtulamadı.
Masonik sırrı açıklayacağım: HERKESİ bekliyor.
Bu bilgi nereden geliyor?)
http://www.youtube.com/watch?v=mKR4NcZpNbg
Bu bilgi nereden geliyor?)
Genel olarak gördüğüm şey: euronun büyümesi, yen (USDJPY çifti değil, para biriminin kendisi), altın. Para Çin'den çıkıyor ve görünüşe göre büyüme nereye gidiyorsa oraya gidiyor.
Dikkat çekici bir şekilde, yen eurodan daha güçlü .
Bugün tüm döviz birikimimin %50'sini çöpe attım, kalanını çarşamba günü haneye atmasını söyledim (kendim ortadan kaybolduğu için) ...
İşte düşünmeniz için birkaç ekran görüntüsü.
altının tarihi
ay durumu
Kalıpları bul ... (olgunlaşır)
Petrol sektöründe her şey plana uygun, sınırlar da eklendi.
Ve düşünmen için
Ekim'de görüşürüz
Tebrikler ! Bucks Yen iyi düştü!