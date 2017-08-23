FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 132
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden hediye dağıtmayı bıraktım sanıyorsun =)
Bunu hemen anladım. Ne kadar mümkün. Ben de ne kadar sabrın yeterli olduğunu düşündüm. )))
Evet, neredeler, Mui Ne'nin düşünecek bir şeyi olmadığını düşünüyorlar, ama düşünüyorlar)))
Hareket halindeyken bir tür saçmalık oluştururlar ve bunu bir düşünce ürünü olarak ifşa ederler. Ve sonucun olumsuz olması umurumda değil, asıl mesele, bazen tesadüfen küçük bir artı olmasıdır. )))
Neden hediye dağıtmayı bıraktım sanıyorsun =)
Büyücü, Öğretmen'in pammları imzadan kaybolan nedir? Aptal, yatırımcıların beklemeyeceğini anladı mı?)))
Bunu hemen anladım. Ne kadar mümkün. Ben de ne kadar sabrın yeterli olduğunu düşündüm. )))
Hareket halindeyken bir tür saçmalık oluştururlar ve bunu bir düşünce ürünü olarak ifşa ederler. Ve sonucun olumsuz olması umurumda değil, asıl mesele, bazen tesadüfen küçük bir artı olmasıdır. )))
Evet, neredeler, Mui Ne'nin düşünecek bir şeyi olmadığını düşünüyorlar, ama düşünüyorlar)))
Pound satış yaptı, daha ne olsun, cebinizde kar, iyi eğlenceler
ve Yahudilere göre kendiminkini alacağım
Bunu hemen anladım. Ne kadar mümkün. Ben de ne kadar sabrın yeterli olduğunu düşündüm. )))
Hareket halindeyken bir tür saçmalık oluştururlar ve bunu bir düşünce ürünü olarak ifşa ederler. Ve sonucun olumsuz olması umurumda değil, asıl mesele, bazen tesadüfen küçük bir artı olmasıdır. )))
yabancı
Bu arada, neden Don'a rastladın? Castoneda'nın büyükbabalarından ikisi olan Genaro ve Juan, kaktüs yiyip mantar tüttürdüler. Siyahla da mayalandıklarından şüpheleniyorum ama Castaneda bunu dünyaya anlatamayacak kadar utangaçtı.
İyi kitaplar okuyorsun. Eğitimli bir kişiyi açıkça görebilirsiniz))
Hayır, alkole ihtiyaçları olduğunu sanmıyorum. Peyote'den sonra neden buna ihtiyaçları var?
Bugün aynı euro üzerinden kaç tanesinin çıktığını biliyor musunuz?) Bir şey geyik ve Kolyans ile fotoğraf atmıyor)))