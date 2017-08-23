FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 867
Ama cidden, içine ne tür bir para girdiği umurumda değil, 70,5'ten 69'a bir Audi aldım ve en yüksek siparişler, 70'in üzerindeki her şey, 73,5'te ve FSU'larda kapatacağım.
Ve harrier Büyük ve Kudretli'den satmaya ve gülmeye devam ediyor, O kendini trenin altına atıyor gibi görünüyor))))))))))))))))))
Pokémon, akşama tarım işimden geleceğim, o zamana kadar hamama gideceğim, Audi için sizinle biraz eğitim arbeiten geçireceğim ve genel olarak ay, hazırlanın
Yatı geri koyun.
Aptal, zeki olmadığımı mı düşünüyorsun?
Bu arada, garip bir şekilde, funk zaten söylendi - o da satın alındı.
Nüfuz etmek.
Teacher :
Güzel gün!
Özellikle sizin için: USDCAD USDJPY USDCHF satmak
İnekler geliyor, kenarda oturmayın.
ve TP0.9707 ile şef?
Evra TR1289
1.12'ye yakın ne alınır derken ne demek istediniz?
1.1215 - 1.12'ye daha yakın mıydı?
Yoksa hala 1.1215'in altında mı bekliyorsunuz? (benim tahminim 1.1170-80 idi).
Teşekkür ederim!