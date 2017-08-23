FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 867

Yeni yorum
 

Ama cidden, içine ne tür bir para girdiği umurumda değil, 70,5'ten 69'a bir Audi aldım ve en yüksek siparişler, 70'in üzerindeki her şey, 73,5'te ve FSU'larda kapatacağım.

Ve harrier Büyük ve Kudretli'den satmaya ve gülmeye devam ediyor, O kendini trenin altına atıyor gibi görünüyor))))))))))))))))))

 

Pokémon, akşama tarım işimden geleceğim, o zamana kadar hamama gideceğim, Audi için sizinle biraz eğitim arbeiten geçireceğim ve genel olarak ay, hazırlanın

Yatı geri koyun.

[Silindi]  
stranger :

Aptal, zeki olmadığımı mı düşünüyorsun?

içinde rasyonel bir tane var (sen kendin öylesin))) ama herkes gibi parmağını gökyüzüne soktun - bir kereden fazla gösterdin. Aklınıza çıplak kişisel eşyalarınızla 200-500 olası puan karşı eğilim? )) Nefret ettiğiniz TA - fib seviyelerine göre size aynı fırsatı vereceğim. Ama ben de sizin gibi bu seviyeden ne çıkacağını kesin olarak söyleyemem.

Bu arada, garip bir şekilde, funk zaten söylendi - o da satın alındı.

yabancı :

Nüfuz etmek.

deneyecek
 

Teacher :

Güzel gün!

Özellikle sizin için: USDCAD USDJPY USDCHF satmak

İnekler geliyor, kenarda oturmayın.

 
stranger :

Pokémon, akşama tarım işimden geleceğim, o zamana kadar hamama gideceğim, Audi için sizinle biraz eğitim arbeiten geçireceğim ve genel olarak ay, hazırlanın

Yatı geri koyun.

onu haiku'ya koyabilirsin ... zihin yeterli olmasa da - bir hafta boyunca ortadan kaybolacaksın. Basitleştirelim - en kötü ihtimalle, bir masal topla - güleceğiz.
 
NLNR :
söyle bana, karavan... öyle olmasa da - sessiz ol. bir komşunun devesi tarafından üzerine tükürülmemek için etrafa bakın
 
ama TR3239 ile bir ay satın almamak?
 

ve TP0.9707 ile şef?

Evra TR1289

 
stranger :

Merhaba !
1.12'ye yakın ne alınır derken ne demek istediniz?
1.1215 - 1.12'ye daha yakın mıydı?

Yoksa hala 1.1215'in altında mı bekliyorsunuz? (benim tahminim 1.1170-80 idi).
Teşekkür ederim!
 
Kivi uzun süredir dokunulmamıştır. Kim takip ediyor?
1...860861862863864865866867868869870871872873874...1996
Yeni yorum