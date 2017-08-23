FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 263

stranger :

Evet, o bir ahbap. Öğrendiklerini anlattığı, kendilerine vakitleri olmayan tembel bir dolar sürüsü oturuyor, mt'deki tablolara bakmakla meşguller.

Bütün bunları incelerse ve anlarsa, o zaman yine de size hiçbir şey açıklayamaz çünkü her cümleden sonra geri adım atacak, smaç yapacak ve aptalca sorularınızı soracaksınız, bir çizgi diğerini geçti ve sattı diye bir şey yok. ya da satın aldıysanız, orada düşünmeniz gerekir ve bu kelime size yabancı olduğu için, o zaman nah zamanınızı boşa harcamayın. Siz bir şey öğrenmek istemeyen, ancak birinin etrafından dolaşabilmek için özlemesini bekleyen bir çakal sürüsüsünüz, asla + ile ticaret yapmayacaksınız.

şiddetle...
 
Vizard_ :
Ama bize bu verilmez.
Ve iyi.
vektörler var...
İşte onları içiyoruz.
O gelince...
Başka bir düşünce.
Vektörü solduralım...
Ve bir tane daha verelim...
Yakında "yeni ts" ve doğal bir sonuç ile bir pamm göreceğimizi düşünüyorum .....
 
Roman Busarov :
şiddetle...
İşte bu. Bize söyle. Anlattı, link verdi. Uuuu, orada da okuyup düşünmen gerekiyor... sen bize bitmiş sonucu veriyorsun, ah ..... yüzler.
 
stranger :

Bu herif kim burada?

Bir Avustralyalının 70'in altında yapabileceğini düşünüyor musunuz?

 
stranger :

Garip, iyi gerginlik. buraya kaseler için geldiler, ama yarış vermediler, sonra hepsi pi ..... sy.
 
forexman77 :

Bu herif kim burada?

Bir Avustralyalının 70'in altında yapabileceğini düşünüyor musunuz?

evet, kaidenin altında yapacaklar ... sadece bu tür takaslarla bekleyin ....
 
stranger :
ve bakıyorum - raflara koydum, ama hayır - söndürmedim. peki teşekkürler...)
stranger :
oh, deja vu .... bir buçuk yıl önce ... burada hiçbir şey değişmiyor =)
 
iIDLERr :
evet, kaidenin altında yapacaklar ... sadece bu tür takaslarla bekleyin ....
Avustralya doları takaslarına mı bakıyorsunuz? Gizli değilse nerede?
 
forexman77 :
Avustralya doları takaslarına mı bakıyorsunuz? Gizli değilse nerede?
metada)
