FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 982

Yeni yorum
 
Владимир Жириновский :
Odur!
Seni izliyorum )
Tahminleriniz birer birer gerçek oluyor!
Ne kullandığını söyle...
Teşekkür ederim!

TA
 
Zogman :

aptalca bakmak

bunun için stratejiler var

Bir profesyonel gibi ticarette veya kırmızıda Google Supermacy

kalabalığa karşı sebeplerden dolayı - kivi'ye bakmakta fayda var - kalabalık uzundu ve kanalın tepesine yaklaşmasıyla - .642+ - kalabalık kısa olarak değişti

ama kivi yükselirse - kalabalık daha kısa - ve Mayıs ticaretindeki gibi olacaklar "düşmek üzere" ))))))))))) Baktınız mı?

Benim nacizane fikrime göre

kalabalık karşı trend oynuyor

bunun üzerine ve kaybeder

kanalda kazanır

 

Danila, Mayıs ticareti okudun mu?

bak yoksa

https://www.youtube.com/user/MyTradePro/videos

[Silindi]  
Zogman :

kalabalığa karşı sebeplerden dolayı - kivi'ye bakmakta fayda var - kalabalık uzundu ve kanalın tepesine yaklaşmasıyla - .642+ - kalabalık kısa olarak değişti

ama kivi yükselirse - kalabalık kısacası daha fazla - ve Mayıs ticaretindeki gibi olacaklar "düşmek üzere" )))))))))))) baktınız mı?

Benim nacizane fikrime göre

kalabalık karşı trend oynuyor

bunun üzerine ve kaybeder

kanalda kazanır

karşı trend de akıllıca oynanmalı

Zogman :

Danila, Mayıs ticareti okudun mu?

bak yoksa

https://www.youtube.com/user/MyTradePro/videos

Nisan veya Mayıs'a ihtiyacım yok (kayısı)
 

USDCAD 3273 satış durdurma, TP 3238

aldattığın için...

 
Lesorub :

USDCAD 3273 satış durdurma, TP 3238

aldattığın için...

TP 3170)))) (Jenks ve Kanadalıların kalelerinde, şaşırtıcı bir şekilde, euro ve sterlin +'da yuvarlanmayı başarıyor)
[Silindi]  
Evgeniya Balchin :
Bugün için güçlü seviyeler azalan sırada 15073 ve 1524.

a-ta-ta

 
Ishim :
TP 3170)))) (Jenk ve Kanadalıların kalelerinde, şaşırtıcı bir şekilde, euro ve sterlin + 'da yuvarlanmayı başarıyor )

yani...

bizde yok

 
Lesorub :

yani...

bizde yok

belki ..., euro pound'dan sonra 3. sırada yer alıyor - antrenman yapmak için bekliyoruz!

 
Ishim :

belki ..., euro pound'dan sonra 3. sırada yer alıyor - antrenman yapmak için bekliyoruz!

planda dirgen ne zaman?
1...975976977978979980981982983984985986987988989...1996
Yeni yorum