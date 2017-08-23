FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 903

Yeni yorum
 
Ne yapalım? Satmak? Satın almak? Böylece çizgi ve ben her yere dürtebilirim.
 
stranger :
Ne yapalım? Satmak? Satın almak? Böylece çizgi ve ben her yere dürtebilirim.
şimdi %50'ye kadar satın alın, orada satmaya başlayın, MM'yi %161,8'lik ters hareketle hesaplayın
 
Lesorub :

audi gibi:

işte audi

Euro karalamanıza benziyor mu?

Spota 32 pip eklemeyi unutmayın.

 
Lesorub :
şimdi %50'ye kadar satın alın, orada satmaya başlayın, MM'yi %161,8'lik ters hareketle hesaplayın
Evet bir de yakınlarda kara kedi varsa aya bakmayı ve tükürmeyi unutmayın..... Kısacası o Mui Ne.
 
stranger :
Benim temam nedir? Konu başlığında EURO yoktur.
hayır dedim yani hayır belli değil
 
stranger :
Evet bir de yakınlarda kara kedi varsa aya bakmayı ve tükürmeyi unutmayın..... Kısacası o Mui Ne.
Ayrıca sağ topuğunuzla sol kulağınızın arkasını kaşıyabilir ve sol omzunuzun üzerine tükürebilirsiniz. Üç kere. )))
 
stranger :
Mantıken gözüme iki çift yeter, onlara göre her şeyi söyledim, yerel “halkın” isteklerini memnun edecek hiçbir şey için sahada koşturmayacağım, Öğretmene, O size her şeyi anlatacak.
İşte asıl soru bu, neden audi? bana göre bilgisiz
 
Lesorub :


Eski muhalefet, sonunda hiçbir şekilde algılamıyor - Eski Mümin :)
 
Server Muradasilov :
Eski muhalefet, sonunda hiçbir şekilde algılamıyor - Eski Mümin :)
Putokolstvo, kolputstvo ve beyin yakan gelişmeler ....
 
Lesorub :
Putokolstvo, kolputstvo ve beyin yakan gelişmeler ....
aptalı unutmuşum)
1...896897898899900901902903904905906907908909910...1996
Yeni yorum