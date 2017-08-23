FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 24

Speculator :

bu sensin Marusya

Trollere cevap vermezseniz kururlar ve düşerler. (Halk için çare)
 
Evgenya1 :
Eh, Strange bir pound konuştu

Sabah söyledim, sterlin kapanışı yaklaşık 56, audi 74 civarında.

Sihirbaz_ :
Eh ... Marusya)))

Klimov)

 
Speculator :

Desteğin dirence nasıl dönüştüğünü izlemek için size eşsiz bir fırsat veriliyor.

görme yeteneğin bir pire gibidir. M1'de ne gördün? Bu süreç en az bir hafta sürer.
 
stranger :

)) dikkate aldım teşekkürler
 
stranger :

Eskiye başlama yoksa aynaya bakmaya utanırsın
 
stranger :

Klimov)

Bütün pipetler... kardeşler toplandı...
Piyasaların çöküşü başlıyor... tf m1)))
 
Ishim :
1.04'e mi yoksa 1.06'ya mı ulaşır bilmiyorum ama 1.0790'dan 80 puanlık iyi bir sürüş bekliyorum.
 
new-rena :
Pazartesiye kadar Grohnitsa
 
Speculator :
Pazartesiye kadar Grohnitsa

True Jedi böyle yerlerde satmaz...

Ishim :
Şen... Peki neden barıştık? Cidden ızgara yaptım... Bugün kötü bir söz söylemeyeceğim...
