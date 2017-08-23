FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 292
Numaralarımı söylemeyeceğim - neyin işe yaramayacağını asla bilemezsiniz ve insanlar utanacak ...
Çıldırdım ... daha önce seni rahatsız etmedi)))
Maksimum 0905
Ah, yanlış yöne baktım, 0880, ama zaten bir hediye olacak, vermeleri pek mümkün değil. Ve 1040-50'ye serbest bırakma.
İşte bir profesyonel! Evra görüyor! Pound 5 parmak gibi biliyor ve Lun'a tırmandı - ciddi ve uzun bir süre!
PS)))))) ikinci trol geldi)))) artık bana ihtiyaçları yok. (kendilerine soracaklar ve cevaplayacaklar)
Öğretmenim, Audi'yi hala unuttun ....
Sana muhtacız ey Büyük....
Maksimum 0905
Şimdilik olsun:
Ay'da da aynı şey...
Katılıyorum, hacim neden bu kadar küçük? eskiden büyük olurdu
hedefler nelerdir?
Süper alçaktan hızlanıyorum.
Hedefler yeşil olanın üzerinde, depo kırmızı olanın altında tükenecek.
Bir şeyin daha hızlı olmasını bekliyorum ve bunu hafife alacağım!
Süper alçaktan hızlanıyorum.
