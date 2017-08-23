FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 264

iIDLERr :
evet, kaidenin altında yapacaklar ... sadece bu tür takaslarla bekleyin ....
Önce bir iki incir yetiştirecekler, sonra göreceğiz. Ancak bu günlerden birinde pound başına bai'nin karşılanması gerekecek.
 
Roman Busarov :
oh, deja vu .... bir buçuk yıl önce ... burada hiçbir şey değişmiyor =)
Roma, hadi balığa gidelim, ha?
 
stranger :
sels kapalı değil, tembellik, kahretsin, düğmeye basmak gerekiyordu.
 
stranger :
Yakında "yeni ts" ve doğal bir sonuç ile bir pamm göreceğimizi düşünüyorum .....
Icarus'u istiyorum!
ekmek vermeyin...
Icarus'u istiyorum!
Senya! PAMAGIIII!)))
 
Vizard_ :
Icarus'u istiyorum!
ekmek vermeyin...
Icarus'u istiyorum!
Senya! PAMAGIIII!)))
Lesorub :
En havalı film çıkacak... eğer Tolyan ve Sensei şişerse...
Ne tür rende dönebileceklerini hayal etmek bile zor)))
 
stranger :

Evet, o bir ahbap. Öğrendiklerini anlattığı, kendilerine vakitleri olmayan tembel bir dolar sürüsü oturuyor, mt'deki tablolara bakmakla meşguller.

Bütün bunları incelerse ve anlarsa, o zaman yine de size hiçbir şey açıklayamaz çünkü her cümleden sonra geri adım atacak, smaç yapacak ve aptalca sorularınızı soracaksınız, bir çizgi diğerini geçti ve sattı diye bir şey yok. ya da satın aldıysanız, orada düşünmeniz gerekir ve bu kelime size yabancı olduğu için, o zaman nah zamanınızı boşa harcamayın. Siz bir şey öğrenmek istemeyen, ancak birinin etrafından dolaşmak için kaçırmasını bekleyen bir çakal sürüsüsünüz, asla + ile ticaret yapmayacaksınız.

Bir tür şekilsiz sen, hiçbir özellik yok - hiçbir şey. Beni yasaklamak için sağlam provokasyonlar. Artık bana yazmıyorsun, artık seninle zaman kaybetmeyeceğim, hoşçakal.
 
stranger :

Herkese uyan tek beden genelleme yapmak ve kaşımak için nasıl bir alışkanlığınız var? ))

Neye dikkat etsen iyi olur - burada hepiniz harrier satışındasınız. Ne kadar osurdun? On? Elli? Ama sabah satın almak için ücret aldım - 40 osuruk. Şimdi tekrar yükledim ve bir otuz tane daha aldım. Ve henüz 1.3'e ulaşmadık ... Yoksa daha fazla mı olacak.
 
Vizard_ :
Ama bize bu verilmez.
Ve iyi.
vektörler var...
İşte onları içiyoruz.
O gelince...
Başka bir düşünce.
Vektörü solduralım...
Ve bir tane daha verelim...
düz bilinç akışı! ve kim benim için çalışacak? (Niktorina'yı ayıklayıp sokağı süpürmek için) Ahmet?
 
forexman77 :

Bu herif kim burada?

Bir Avustralyalının 70'in altında yapabileceğini düşünüyor musunuz?

Aylardır bundan bahsediyorum... İlk başta Yaşlı Adam güldü, ama şimdi durdu. Şimdi siz...
