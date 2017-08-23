FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 637

Yeni yorum
 
new-rena :
TAMAM. şarkıyı beğendin mi? // Bunları volatilitenin arttığı anlarda dinliyorum...
Dinlemiyorum, boş zamanım yok.
 
Evgeniya Balchin :
Dinlemiyorum, boş zamanım yok.

Ben de başladım, sadece ellerimle ticaret yapmamaya çalıştım ve size tavsiye etmiyorum. O zaman daha fazla boş zaman olacak ve sinirler düzende kalacak.

http://forum.mql4.com/ru/35469

Советник всем миром - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Советник всем миром - MQL4 форум
 
Evgeniya Balchin :
Dinlemiyorum, boş zamanım yok.
uğraşmaya değmez. Rena'nın gönderilerinin anlamsızlığına inanabilirim ama göster bana nafik sana ihtiyaç var.
 
iIDLERr :
uğraşmaya değmez. Rena'nın gönderilerinin anlamsızlığına inanabilirim ama göster bana nafik sana ihtiyaç var.

Kaçmayalım !!!!!!!!!

 
iIDLERr :
uğraşmaya değmez. Rena'nın gönderilerinin anlamsızlığına inanabilirim ama göster bana nafik sana ihtiyaç var.
Ve gerçekten, burada yapacak bir şey yok beyler! Vay, "barzet" .... hamamdaki adamlarla böyle konuş ...
 
Strandzhik, çılgın gençleri anla ve bağışla! Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar! Bize geri dön!!!

Harika sadece SEN BİRİ!!! Ve kehanetlerin doğru ve değişmez!!!
 
Pekala, burada neyi tartışıyorsunuz? 10 kişi, zaten öğrenilecek bir şey var gibi görünüyor. Tıpkı kepçeleri kovalarla paylaşamayan kum havuzundaki çocuklar gibi.
 
Teacher :
Strandzhik, çılgın gençleri anla ve bağışla! Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar! Bize geri dön!!!

Harika sadece SEN BİRİ!!! Ve kehanetlerin doğru ve değişmez!!!
Dizlerinizi kulaklarınıza silmeyin)
 
forexman77 :
Dizlerinizi kulaklarınıza silmeyin)
Strandzhik'in dönüşü adına - ve onu sileceğim))
 

İyi bir şarkı dinleyin. Belki daha iyi olacaksın.

1...630631632633634635636637638639640641642643644...1996
Yeni yorum