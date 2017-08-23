FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 466
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
... bana Kiev'deki bir amcadan bahsediyor)))
İncir bu amcanın yanında olurdu. Burada bilgimde bir boşluk var gibi görünüyor.
"CME'deki ' Alert ' kelimesi de neyin nesi?"
Evet lütfen:
Dün ellerimle 1 dakikada kapattım. haber bülteninden önce.
Ve şimdi tamamen eksi olmayan tüm işlemlerinizi gösterelim.
Aldığınız şeyi bağırıp çağırmanıza rağmen yine de poundu sattınız.
Neden o pound'a ihtiyacın var?)))
Rena, bana öyle geliyor ki 3098'de şimdiki kadar neşeli olmayacağız, ha?
Bunların hepsi en saf haliyle benim sinyallerim olacak. Üzgünüm, yapamam. Beş ana dal verdim. Bu yeterli. Hatırlamak için yeterli.
Görünüşe göre bilgimde bir boşluk var.
"CME'deki "Uyarı" kelimesi nedir?" Kahretsin?
Ve beni normal bir şekilde dinleyemediklerinden, sırasıyla hiçbir şey söylemeyeceğim.
Biriktirdikleriniz, bu konuyu ne kadar anladığınız hakkında sonuçlar çıkarmak için yeterlidir. Tencere, kaynatmayın! ))))
Anaokulunda olduğu gibi, o zaman iplik kimseye bir şey söylemeyecek, o zaman burada kimseye bir şey söylemeyeceksin, öyleyse kimse kimseye bir şey söylemesin, peki o zaman bu dal ne için? Herkesin kendi piyasa vizyonu vardır ve kimin haklı olup olmadığını zaman gösterecektir.
Kimsenin bu konuya ihtiyacı yok. sabah dedim. Anlaşılır şekilde? Sana sürekli söylüyorum ve parmağımla nereye kazacağımı gösteriyorum, istemiyorsun, senin için kazmayacağım, yoksa kazdığımı geri vermeyeceğim. Söylemiyor ama sana ne borcum var?
Ayrıca birinin ticaretle ilgili düşüncelerini duymak isterim, ancak yalnızca çubuklar, RSI, süper robotlar vb. hakkında saçma sapan şeyler duyuyorum.
3098 ...
Öğretmen Rena'ya kıyasla sadece bir bebek))))