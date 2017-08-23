FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 466

Yeni yorum
 
stranger :

... bana Kiev'deki bir amcadan bahsediyor)))

İncir bu amcanın yanında olurdu. Burada bilgimde bir boşluk var gibi görünüyor.

"CME'deki ' Alert ' kelimesi de neyin nesi?"

 
.
 
Bicus :

Evet lütfen:

Dün ellerimle 1 dakikada kapattım. haber bülteninden önce.

Ve şimdi tamamen eksi olmayan tüm işlemlerinizi gösterelim.

Bunların hepsi en saf haliyle benim sinyallerim olacak. Üzgünüm, yapamam. Beş ana dal verdim. Bu yeterli. Hatırlamak için yeterli.
 
new-rena :
Aldığınız şeyi bağırıp çağırmanıza rağmen yine de poundu sattınız.

Neden o pound'a ihtiyacın var?)))

Rena, bana öyle geliyor ki 3098'de şimdiki kadar neşeli olmayacağız, ha?

 
new-rena :
Bunların hepsi en saf haliyle benim sinyallerim olacak. Üzgünüm, yapamam. Beş ana dal verdim. Bu yeterli. Hatırlamak için yeterli.
İnan bana, kimsenin sinyallerine ihtiyacı yok. Hadi, "artılarını" göster, utanma.
 
Bicus :

Görünüşe göre bilgimde bir boşluk var.

"CME'deki "Uyarı" kelimesi nedir?" Kahretsin?

Bu, orada bulduğu tanıdık bir İngilizce kelime)))
 
new-rena :

Ve beni normal bir şekilde dinleyemediklerinden, sırasıyla hiçbir şey söylemeyeceğim.

Yığınladıklarınız, bu konuyu ne kadar anladığınız hakkında sonuçlar çıkarmak için oldukça yeterli. Tencere, kaynatmayın! ))))
 
Anatoli Kazharski :
Biriktirdikleriniz, bu konuyu ne kadar anladığınız hakkında sonuçlar çıkarmak için yeterlidir. Tencere, kaynatmayın! ))))
Bir anaokulunda olduğu gibi, o zaman iplik kimseye bir şey söylemeyecek, o zaman burada kimseye bir şey söylemeyeceksin, o yüzden kimse kimseye bir şey söylemesin, peki o zaman bu dal ne için? Herkesin kendi pazar vizyonu vardır ve kimin haklı olup olmadığını zaman gösterecektir.
 
Nikolai Romanovskyi :
Anaokulunda olduğu gibi, o zaman iplik kimseye bir şey söylemeyecek, o zaman burada kimseye bir şey söylemeyeceksin, öyleyse kimse kimseye bir şey söylemesin, peki o zaman bu dal ne için? Herkesin kendi piyasa vizyonu vardır ve kimin haklı olup olmadığını zaman gösterecektir.

Kimsenin bu konuya ihtiyacı yok. sabah dedim. Anlaşılır şekilde? Sana sürekli söylüyorum ve parmağımla nereye kazacağımı gösteriyorum, istemiyorsun, senin için kazmayacağım, yoksa kazdığımı geri vermeyeceğim. Söylemiyor ama sana ne borcum var?

Ayrıca birinin ticaretle ilgili düşüncelerini duymak isterim, ancak yalnızca çubuklar, RSI, süper robotlar vb. hakkında saçma sapan şeyler duyuyorum.

 

3098 ...

Öğretmen Rena'ya kıyasla sadece bir bebek))))

1...459460461462463464465466467468469470471472473...1996
Yeni yorum