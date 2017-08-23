FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 673
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ay tuzuna göre 3260-80.
3306'dan olabilir mi?
belki bu yüzden. bence 2 direnç - shcha ve .33.
11.00 Moskova saatinden sonra hedefler olacak, ancak şimdilik:
Bu mui'den kurtul.
her şeyi yeniden mahvetmek mi istiyorsun?
her şeyi yeniden mahvetmek mi istiyorsun?
sonuçta ağ, kötülük taşıyan bir şeydir.
nasıl hesaplamaya çalışırsam çalışayım - ve böylece - ağın verimliliği bir düzeninkinden daha yüksek değil.
Ağ - doğrudan depo aşırı yüklenmesi. Her zaman aynı biter - durma! Bu noktaya kadar tüccarın hesaptan ne kadar para çekmeyi başardığı önemlidir.
Evet.
yol boyunca bir soru:
doğru mu yapıyorum (iki üçgenin altında)?
burada pound çalıştı ...
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page672
ve harrier hedefi hareket halindeyken almadı, sınırı ben belirleyeceğim: