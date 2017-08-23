FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 673

stranger :
Ay tuzuna göre 3260-80.
 
Lesorub :

3306'dan olabilir mi?

belki bu yüzden. bence 2 direnç - shcha ve .33.
 
iIDLERr :
11.00 Moskova saatinden sonra hedefler olacak, ancak şimdilik:

 
Lesorub :
Şu muiun'u götürün.
 
stranger :
Bu mui'den kurtul.

Lesorub :

her şeyi yeniden mahvetmek mi istiyorsun?

sonuçta ağ, kötülük taşıyan bir şeydir.

nasıl hesaplamaya çalışırsam çalışayım - ve böylece - ağın verimliliği bir düzeninkinden daha yüksek değil.

İşte böyle bir kano çıkıyor
 
Alexander Laur :
Ağ - doğrudan depo aşırı yüklenmesi. Her zaman aynı biter - durma! Bu noktaya kadar tüccarın hesaptan ne kadar para çekmeyi başardığı önemlidir.

Evet.

yol boyunca bir soru:

doğru mu yapıyorum (iki üçgenin altında)?


 

burada pound çalıştı ...

ve harrier hedefi hareket halindeyken almadı, sınırı ben belirleyeceğim:

