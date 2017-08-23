FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 229
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/commitments-of-traders
euro şort zaten iki kez düştü
Peki, buna neden ihtiyacımız var? bankalar size kendilerine karşı ticaret yapmayı öğretmezler. handikapta büyüme yok - bir yeniden dağıtım. ve oanda onu nasıl... fırlattıklarını gösteriyor. peki, pozyr, kendini ticaret psikolojisinde bul - muhteşem malzeme. ama, lanet olsun, takas edilmez.
Zogman
sana öğretmek sadece şımartmaktır. schA, düş, ayda bir birleşeceksin ve bir üstünlük anlayacaksın, her hafta birleşeceksin.
satılmış
Zogman
sana öğretmek sadece şımartmaktır. schA, düş, ayda bir birleşeceksin ve bir başlangıç anlayacaksın, her hafta birleşeceksin.
Naziksiniz, neredeyse bir öğretmen gibi)))
Dünkü ustalık sınıfından notlar aldım. Ve şubenin hiçbir şey olmadığını söylüyorlar. KİM arıyor - BU her zaman bulacak))) Görünüşte yararsız gönderileri ne zaman takdir edecek?
peki, verilmezse =) o zaman HE olmaz ..
Şimdi OH güçlü bir dirençte.
peki, verilmezse =) o zaman HE olmaz ..
Şimdi OH güçlü bir dirençte.
Ha, handikap tekme atarken Hoca'ya teslim olmuyor...
Kısacası, aslanların yükselişi)))
Ha, handikap tekme atarken Hoca'ya teslim olmuyor...
Kısacası, aslanların yükselişi)))
Garip, fırlattığın bardağı at - kendin mi yazdın?