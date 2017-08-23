FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 229

Zogman :

http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/commitments-of-traders

euro şort zaten iki kez düştü

Peki, buna neden ihtiyacımız var? bankalar size kendilerine karşı ticaret yapmayı öğretmezler. handikapta büyüme yok - bir yeniden dağıtım. ve oanda onu nasıl... fırlattıklarını gösteriyor. peki, pozyr, kendini ticaret psikolojisinde bul - muhteşem malzeme. ama, lanet olsun, takas edilmez.

 

Zogman

sana öğretmek sadece şımartmaktır. schA, düş, ayda bir birleşeceksin ve bir üstünlük anlayacaksın, her hafta birleşeceksin.

 

iIDLERr :

Zogman

sana öğretmek sadece şımartmaktır. schA, düş, ayda bir birleşeceksin ve bir başlangıç anlayacaksın, her hafta birleşeceksin.

Naziksiniz, neredeyse bir öğretmen gibi)))
 
Dünkü ustalık sınıfından notlar aldım. Ve şubenin hiçbir şey hakkında olmadığını söylüyorlar. KİM arıyor - BU her zaman bulacak))) Görünüşte yararsız gönderileri ne zaman efendice değerlendirecek?
 
stranger :
Naziksiniz, neredeyse bir öğretmen gibi)))
Garip, attığın bardak - kendin mi yazdın?
new-rena :
Dünkü ustalık sınıfından notlar aldım. Ve şubenin hiçbir şey olmadığını söylüyorlar. KİM arıyor - BU her zaman bulacak))) Görünüşte yararsız gönderileri ne zaman takdir edecek?

peki, verilmezse =) o zaman HE olmaz ..

Şimdi OH güçlü bir dirençte.

Roman Busarov :

peki, verilmezse =) o zaman HE olmaz ..

Şimdi OH güçlü bir dirençte.

Ha, handikap tekme atarken Hoca'ya teslim olmuyor...

Kısacası, aslanların yükselişi)))

new-rena :

Ha, handikap tekme atarken Hoca'ya teslim olmuyor...

Kısacası, aslanların yükselişi)))

ve vaşak yedekteyken ejderhanın desteği..
 
new-rena :
Garip, fırlattığın bardağı at - kendin mi yazdın?
hiç yazmadım
