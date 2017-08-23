FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 393
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
nzdusd alımları ne olacak? Audusd ile aynı ortalama mı?
satıldı robot ıslandı sadece izliyorum)
satıldı robot ıslandı sadece izliyorum)
Peki ya alışveriş? Kapatıldı mı?
evet kapandı.
Eh, hep böyle... 150'den az kâr düşünülmez ama aslında dezavantajları da var.
her zaman hakkında - bir gerçek değil.
ve Kuzey'in dediği gibi - Bunu kanıtlamayacağım.
her zaman hakkında - bir gerçek değil.
Evet, sen ve Öğretmen en az bir kez bana gösterin - bunu sat ya da aynı 150 pp için bunu satın al, aksi halde her biri 10 sayfa için hiçbir şey düşünmez)
Ördek, bugün ve dün ay (bay), pound, audi, kivi hakkında zaten yazdım. bu yeterli. tuz mantarları, en azından bir hafta daha)
ve Kuzey'in dediği gibi - Bunu kanıtlamayacağım.
Öyle olduğu zaten kanıtlandı. İzlemeniz, Öğretmen'in en iyi geleneklerinde yıldırım hızında sistematik olmayan ticaretle birleştirildi.
Sağa veya sola akıllı tavsiyeler dağıtmayı bitirin, peki, başarılı bir tüccar imajını yaratamazsınız, “maaşla yaşamayan”.
Öyle olduğu zaten kanıtlandı. İzlemeniz, Öğretmen'in en iyi geleneklerinde yıldırım hızında sistematik olmayan ticaretle birleştirildi.
Sağa veya sola akıllı tavsiyeler dağıtmayı bitirin, peki, başarılı bir tüccar imajını yaratamazsınız, “maaşla yaşamayan”.