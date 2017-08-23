FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 386
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bu dürtülerle, yakında burada kimse kalmayacak)
Garip, deponun %60'ını takas ediyorum ve vızıldamıyorum. Haçlar, binbaşı - umurumda değil. 5 rakam bile benim için can yakıyor)
bai evru
Bunlar duraksız bakıcılar . (demoda oturacaklar - fark nedir - nerede oturdular)
Tohum gibi depoya tıklıyorum ve çiğnemiyorum)))
Bir hafta önce tıkladığını düşündüm, ama hayır - hayatta kaldım)
Ayaklar olsa biraz birleştirirdim o yüzden kullanmıyorum.
erken! gagalamasına izin ver
Sizce burada susturulan nedir? ve uyardım ... şimdi U dönüşünün nefesi kesilecek
şimdi artık mümkün değil.
Sizce burada susturulan nedir? ve uyardım ... şimdi U dönüşünün nefesi kesilecek
Hangi çiftlerin konuşlandırıldığı ve nerede, daha ayrıntılı olarak yapabilirsiniz, ancak hiçbir şey gözlemlemediğim gerçeği)))