FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 386

new-rena :
bu dürtülerle, yakında burada kimse kalmayacak)
bunlar duraksız bakıcılar. (demoda oturacaklar - fark nedir - nerede oturdular)
 
new-rena :
Garip, deponun %60'ını takas ediyorum ve vızıldamıyorum. Haçlar, binbaşı - umurumda değil. 5 rakam bile benim için can yakıyor)
Tohum gibi depoya tıklıyorum ve çiğnemiyorum)))
 
bai evru
 
Nikolai Romanovskyi :
bai evru
erken! gagalamasına izin ver
 
Ishim :
İşim :
Bir hafta önce tıkladığını düşündüm, ama hayır - hayatta kaldım)

Ayaklar olsa biraz birleştirirdim o yüzden kullanmıyorum.

 
Ishim :
Sizce burada susturulan nedir? ve uyardım ... şimdi U dönüşünün nefesi kesilecek
 
new-rena :
Sizce burada susturulan nedir? ve uyardım ... şimdi U dönüşünün nefesi kesilecek
şimdi artık mümkün değil.
 
Ishim :
imkanı yok. tüm gece boyunca) sonuçta, en az bir çift ve PPC ile ilgili bir problemi yakalamaya değer)
 
new-rena :
Hangi çiftlerin konuşlandırıldığı ve nerede, daha ayrıntılı olarak yapabilirsiniz, ancak hiçbir şey gözlemlemediğim gerçeği)))
 
stranger :
Haydi Yapalım şunu. audi alıyormusun
