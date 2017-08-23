FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 810
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
gölgelik! Bu yüzden sana aşığım)))
Bir haftadır her yazınızda bize veda ediyorsunuz...
Ve sonra geri dönersin)))
Takma addaki akımı bağırarak ...
Ve sonra cevap verirsin
Gülemiyorum))))))) Yak !!!!!!!!!!!
burada ne yapıyorsun? (Utangaç Utangaçlık yok))))) palyaçolar))))) )
ekstra: pers. TA'dan geliyor ve bir yanlış anlaşılmaya rastlıyor (Azpharaoh) - evet, kahretsin, bir aptal var))))))))))))))))))))
burada ne yapıyorsun? (nokta Utangaç Utangaç))))) palyaçolar))))))
Sen... Teşekkürler! Kalpten!
Sen en havalısın!
Öğretmen, sizin için uzmanlık alanı....
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=13140607&viewfull=1#post13140607
22.08'deki tahminde de benzer bir şey vardı. , ancak 0.70 kırıldı ve Asya borsalarında bir çöküş yaşandı, bu nedenle geri dönüş biraz sonra oldu.
Moderatörler yine ağlayacak, hepimizin yasaklanmasını emredecek ... en azından biraz yeşil iplik verin
Bahaneler uydurman sana yakışmaz Ey Huzurlu Olan)
serf SEN dilekçe veriyorsun!
Vay... Majestelerinin hiçbir fikri yok! Bakarak uyandım ... Günaydın!))))) ölüyorum ...
çılgın yeni oyun)))) Eski Mısır'da oynamak gerekiyor - özellikle Firavun! (boşta savurma)
çılgın yeni oyun)))) Eski Mısır'da oynamak gerekiyor - özellikle Firavun! ( akşamdan kalma olmadan çalışır)