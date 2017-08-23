FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 939
Bugün FOMC?
Yazlık ev...
ve GSYİH
Fena kesilmemiş...
İnsanların aya takılıp kalmasına ek olarak, şu anda pound ile aynı kano.
Bu arada, Ishim bir pound aldı ve bence COT operatörleri de ....
uyursunuz)))) dün satın alma işlemi tamamlandı ve bugün ay kapandı - satın alma limiti buna değer.
TAMAM.
Ördek, sonra sana cevap verdiğim soruyu unuttuğun için önce yazını oku.
Bugün FOMC?
bitmiş değil...
bitmiş değil...
Fibs kuralı - şu anda euroda 78.6'lık net bir çalışmamız var. Hedef 1.14'e yükseltildi
Enka'nın yol ayrımına götürüldüğü görülüyor. 121.21 yakın zamanda ortaya çıktı
Spesifikleri seviyorum. Basiret ve aşırı yetenekler, ne yazık ki, henüz sahip değilim
benim gibi ilk seviye? İşim'e beşinciye nasıl tırmanacağını sor. Tarifi biliyor ama pes etmiyor. Belki verirsin?