FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 768
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
beyin yanmasın diye.
Efsaneyi unutmuş..
Yaşlandıkça... şamanı değiştirmen gerek, kabile yok olacak...
En saygın karakterlerin değerlendirmesi !!!
1. Tantrik
2. İşim
3. Tüf
bir efsane bir trol değildir - bir efsane bir hayalperesttir!
Pazartesi günü çiftin gecikmelerini 4'e göndereceğim, yoksa fotoshopig diyeceksin.
Büyük Hocamızın en doğru girişlerini ve kazanç rakamlarını gördünüz mü?
Öyleyse neden Mui Ne'de zaman harcıyorsun?)))
Artık hiçbir şeyi yaymadan ve taramadan söyleyebilirsiniz .
bu yüzden zavallı adam ikinci gün için zaten çalışıyor .... ağlıyor ...
Mlyat, peki, bu dal okuduklarımın en havalısı))) ölüyorum ...
hesaplama mavi dikey çizgiye kadar yapılmıştır.
grafikte yatay olanı "dürt" derler ve güzel olursun))
kavanozda ((.
aynı şeyi bende yaptım.
Sonucu kesinlikle destekliyorum.
terazinin içinde, kaneshna serin bir şekilde çalışır ve sonra - uçurum ...
Sensei, hadi disklere ve mantarlara işelim))))))))))))))
evet evet her şey küçük başlar (m1)