costy_ :
beyin yanmasın diye.
Pazartesi günü çiftin gecikmelerini 4'e göndereceğim, yoksa fotoshopig diyeceksin.
 
stranger :

Efsaneyi unutmuş..

Yaşlandıkça... şamanı değiştirmen gerek, kabile yok olacak...

Evet, havalılar, utangaçız ... hadi bir de puan verelim)))
En saygın karakterlerin değerlendirmesi !!!
1. Tantrik
2. İşim
3. Tüf
 
Ishim :
bir efsane bir trol değildir - bir efsane bir hayalperesttir!
Sensei, hadi disklere ve mantarlara işeyelim))))))))))))))
 
Ishim :
Artık hiçbir şeyi yaymadan ve taramadan söyleyebilirsiniz.
 
stranger :

Büyük Hocamızın en doğru girişlerini ve kazanç rakamlarını gördünüz mü?

Öyleyse neden Mui Ne'de zaman harcıyorsun?)))

anahtar kelime incir evet evet her şey küçük başlıyor (m1) ve 150 - 300 arası sinyaller yolda (Sanırım ben de yayınlamayacağım). şoförlerinizde - bir öğretmen, sensei, senya, şaman vb. Cevaplamayacağım. elveda
 
stranger :
hayır, elbette, özellikle m1 m5'te. Piyasayı kapatmak gerekiyor - gürültülü.
 
stranger : Yaşlanmak... Şamanı değiştirmek lazım, kabile yok olacak...
Azfaraon'u sevdim ... İdler ona aptal sarhoş dedi ...
bu yüzden zavallı adam ikinci gün için zaten çalışıyor .... ağlıyor ...
Mlyat, peki, bu dal okuduklarımın en havalısı))) ölüyorum ...
 
costy_ :

hesaplama mavi dikey çizgiye kadar yapılmıştır.

grafikte yatay olanı "dürt" derler ve güzel olursun))

kavanozda ((.

aynı şeyi bende yaptım.

Sonucu kesinlikle destekliyorum.

terazinin içinde, kaneshna serin bir şekilde çalışır ve sonra - uçurum ...

 
stranger :
Sensei, hadi disklere ve mantarlara işelim))))))))))))))
bu yüzden size her şeyin zaten orada olduğunu söyledim - tüm TF'ler için tüm seviyeler ... kusura bakmayın, ama bu kim? (bana mesaj attın sandım)
 
Ishim :
evet evet her şey küçük başlar (m1)
Gölgelik .. hala böyle şeyler var ... tik denir)))
