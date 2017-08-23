FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 376

Server Muradasilov :
Bugün bir şey, özel bir gün değil - sıkıcı)
Çok shpokalny))) Gece Audi'de, sonraki kivideydi). İnsanlar hala buna inanamıyor ve ne bekliyor - durduğunda) Artı, bir karşı eğilime giriyorlar, bu herkes için.
 
stranger :
Yapmıyorum, Audi shpokaet yürekten)

1. İlk satın alma işlemlerini nerede yapacaksınız? Sadece dürüst ol!

2. İyi bir euro parodisine hazır mısınız?)))

 
Oh, şimdi öyle görünüyor ki yarım saat içinde, birçok çiftte Geri Çekilme gerçekleşecek :)
 
0960-0970 euro için yükleme..
 
Server Muradasilov :
Evet, bu çok heyecan verici bir oyun - bir handikap, bazı insanlar birini aldıklarını düşünürken, diğerleri zaten var))
 
Dmitry Chepik :
0960-0970 euro için yükleme..
serin
 
Euro satmak için ne tatlı seviyeler, daha iyisini bulamazsınız!!!
 
Spekul :
Evet, bu çok heyecan verici bir oyun - bir handikap, bazı insanlar birini aldıklarını düşünürken, diğerleri zaten var))
kısacası alnına yumurta atarsan alamazsın))))
timsahlar.....

 
new-rena :
yani karşılığında o kadar çok yumurta atabiliyorlar ki nereye gittiği önemli değil)))
