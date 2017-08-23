FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 402

stranger :
vardır. site, neden Oanda'da çöp toplanması gerektiğini anlamıyorum.

Kullanıcı dostu arayüz

 
stranger :
arayüz tanıdık ve kullanışlı

Nasıl yapabilirim

belki resmi sitede her zaman ustalaşacağım

site sorunlu

 
Zogman :

Nasıl yapabilirim

belki resmi sitede her zaman ustalaşırım

Her zaman orijinal kaynakla çalışmalısınız. Üstelik orada öğrenecek bir şey yok.
 

Ren, sterlin satışlarını şimdi ne yapacaksın?...

 
stranger :

ve onun nesi var, bugün zaten 20 Ağustos?
stranger :

Yani kimse buraya düşüncelerini yazmayacak)))
 
new-rena :
ve onun nesi var, bugün zaten 20 Ağustos?

1.5550 altına satmam gerektiğini anladım ve 20 Ağustos'u bekledim.

Ben sadece aptalım, bir şekilde hemen gelmedi.

Kaydedildi.

Teşekkür ederim!

azfaraon :
Ne diyorsunuz, hoca hocayla 1.5 incir ve üzeri anlaşmaları olduğunu söyledi, taşakları geçemedim....

 
stranger :

pound ve 1.56 geri dönebilir

 
azfaraon :
Rena düşündüğünden daha hızlı yazıyor. Hala ilkini düşünmedim, ama üçüncüyü foruma atmam gerekiyor. Görünüşe göre, programcının çoğu.
 
Zogman :

pound ve 1.56 geri dönebilir

hadi gözlemleyelim
