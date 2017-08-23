FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 806

Yeni yorum
 
stranger :
Sence hepsi bu... Senka uçup gitti mi? Diğer manastırlara gitme zamanı geldi mi?)))
 
Vizard_ :
Sence bu kadar... Senka uçup gitti mi? Diğer manastırlara gitme zamanı geldi mi?)))

Hayır, hayır, cesaret etme!!!!

Hâlâ kendini gösterecek, OH hala hoo!!!!

 
stranger :

Hayır, hayır, cesaret etme!!!!

Hâlâ kendini gösterecek, OH hala hoo!!!!

Bu kesin ... eğer firavun bir yıl olmadan bir hafta boyunca buradaysa ve sonra atlayamazsa, o zaman Şaman uzun zamandır ruhuyla foruma bağlı hale geldi. ...
 
Nestradamus :
Bu kesin ... firavun bir yıl olmadan bir hafta boyunca buradaysa ve sonra atlayamazsa, o zaman Şaman uzun zamandır ruhuyla foruma bağlı hale geldi ...
evet öyle .... brekhalovka, sigara içme odası - boş zamanlarımda bakacağım, şimdi meşgulüm - gelecek hafta için tahminler. (biri sana yazmış ama sen uyuyakalmışsın)
 
Ishim :

(tekrar takma ad!), Çocuğa yaramazlık yapmasına dikkat çektim.

Zaten geç geldiniz (((, hiç kimse TA, FA ile uğraşmıyor, herkes bir şey bekliyor, sonsuz kavgalar ayarlandı - hiçbir şeyiniz olmayacak.

Kalmak mutlu.

TA ve FA yapıyorum (uzun zamandır yapıyorum) ve ne?

FA - genel olarak, burada çok sayıda insan yer alıyor ... FA için şimdiye kadar hiç düzen vermediniz. Yani acıtmıyor o zaman yapacağına inanıyorum...

 
Nestradamus :
Bu kesin ... firavun bir yıl olmadan bir hafta boyunca buradaysa ve sonra atlayamazsa, o zaman Şaman uzun zamandır ruhuyla foruma bağlı hale geldi ...
Nestradamus, merhaba) Öğretmen Güçlü ve Büyük, boşuna Büyücü HIM'de hayal kırıklığına uğradı)
 
new-rena :

TA yapıyorum, ne olmuş yani?

Ve FA hakkında - burada birçok insan yer alıyor ...

TA, incelenen döneme ilişkin bir tahmin veriyor, değil mi? bekleriz. (Tahminlerin işe yaraması ilginç değil mi?)
 
stranger :
Nestradamus, merhaba) Öğretmen Kudretli ve Büyük, Büyücü boşuna HIM'de hayal kırıklığına uğradı)
trollerin yaygarası)))
 
Ishim :
TA, incelenen döneme ilişkin bir tahmin veriyor, değil mi? bekleriz. (Tahminlerin işe yaraması ilginç değil mi?)
TA yapmıyorum, ne olmuş yani?
1...799800801802803804805806807808809810811812813...1996
Yeni yorum