FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 806
Sence bu kadar... Senka uçup gitti mi? Diğer manastırlara gitme zamanı geldi mi?)))
Hayır, hayır, cesaret etme!!!!
Hâlâ kendini gösterecek, OH hala hoo!!!!
Öğretmen, sizin için uzmanlık alanı....
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=13140607&viewfull=1#post13140607
Bu kesin ... firavun bir yıl olmadan bir hafta boyunca buradaysa ve sonra atlayamazsa, o zaman Şaman uzun zamandır ruhuyla foruma bağlı hale geldi ...
(tekrar takma ad!), Çocuğa yaramazlık yapmasına dikkat çektim.
Zaten geç geldiniz (((, hiç kimse TA, FA ile uğraşmıyor, herkes bir şey bekliyor, sonsuz kavgalar ayarlandı - hiçbir şeyiniz olmayacak.
Kalmak mutlu.
TA ve FA yapıyorum (uzun zamandır yapıyorum) ve ne?
FA - genel olarak, burada çok sayıda insan yer alıyor ... FA için şimdiye kadar hiç düzen vermediniz. Yani acıtmıyor o zaman yapacağına inanıyorum...
TA yapıyorum, ne olmuş yani?
Ve FA hakkında - burada birçok insan yer alıyor ...
Nestradamus, merhaba) Öğretmen Kudretli ve Büyük, Büyücü boşuna HIM'de hayal kırıklığına uğradı)
TA, incelenen döneme ilişkin bir tahmin veriyor, değil mi? bekleriz. (Tahminlerin işe yaraması ilginç değil mi?)