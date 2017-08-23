FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 17

stranger :

Bahis yapıyoruz, sterlin bugün 5720'de fırlayacak mı?)

Evet, Sensei ısınmayı reddetti ama tüm kalbimle HIM'e gittim(

Pardon, çift nedir? Eurobucks dışında diğer çiftler tarafından yönlendirilmiyorum :(
 
stranger :

GBPUSD?
 
vladds :
Kendin nasıl tahmin ettin?
 
stranger :
Teşekkür ederim :), gerçekten bilmiyordum, karıştırdım.
 
stranger :

IMHO hayır

ps

ama zincir sorduğu için - muhtemelen dışarı fırlayacak, IMHO toplamdaki tüm çiftlere bakardım - ve soru doların yukarı mı yoksa aşağı mı olduğu, bana öyle geliyor ki bir kez daha düşmeliyiz. ana çift ve ancak o zaman her şey dolara karşı yükselir - spekülasyon bir kuruştur - biliyorum, ancak çiftlerin genellikle Mui Ne olarak adlandırdığı önemli değil, eş zamanlı olarak yürüdüğü açıktır.

 
Zogman :

Evet bu net 5350'den aldığımda onlar da hayır dediler)
 
Zogman :

ps

Neden tüm çiftleri izlediğini anlamıyorum, farklı şekillerde gidiyorlar, genel bir yön var, ancak rakamlarda birkaç fark var. Bu yüzden hepsini izleyen İlya'yı anlamıyorum, bu xs'deki amaç ne, iki üç tane alıp takas edin.
 

peki trende inanıyorsan :/

 
vladds :

peki trende inanıyorsan :/

Öğretmen bir konuda haklı, trend yok, aynı kiloya bakın - bir aralık ve başka herhangi bir enstrüman var.
 
Sterlin kapanışının yaklaşık 56, audi'nin 74 civarında olacağını düşünüyorum.
