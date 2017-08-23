FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 17
Bahis yapıyoruz, sterlin bugün 5720'de fırlayacak mı?)
Evet, Sensei ısınmayı reddetti ama tüm kalbimle HIM'e gittim(
GBPUSD?
Kendin nasıl tahmin ettin?
Bahis yapıyoruz, sterlin bugün 5720'de fırlayacak mı?)
IMHO hayır
ps
ama zincir sorduğu için - muhtemelen dışarı fırlayacak, IMHO toplamdaki tüm çiftlere bakardım - ve soru doların yukarı mı yoksa aşağı mı olduğu, bana öyle geliyor ki bir kez daha düşmeliyiz. ana çift ve ancak o zaman her şey dolara karşı yükselir - spekülasyon bir kuruştur - biliyorum, ancak çiftlerin genellikle Mui Ne olarak adlandırdığı önemli değil, eş zamanlı olarak yürüdüğü açıktır.
peki trende inanıyorsan :/
