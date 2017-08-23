FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 458

Bebekle arkadaş olmalısın)
 

hadi oy verelim bugün sterlin 1.56 olacak mı

ben

ve sen ?

Maalesef ya da neyse ki, pound ticareti yapmıyorum)
 

Peki, çubukları aşağı tasarladık:


 
Görünüşe göre bugün hiçbir şey ortaya çıkmadı. Avustralyalı ne yazık ki kaçmadı. Hafta sonu için kapak yapmak zorunda kalacak.
 
Evet fena değil.. Genel olarak iyi ama benim için riskliydi ... Cuma günü işlem yapmama kuralından kendim için saptım, hele ki son kullanma tarihi yaklaştıkça
 
Ulaşamayacak) 15601'e atlayacaktır).
 
Teacher :
Rena, bu forumda "Bilge Yaşlı Adam"ın kalışının anlamı üzerine düşüncelerine katılıyorum. Zaman zaman, bu tür bireyler internette görünür. Eylemlerini düşünürseniz, bazı kalıpları belirleyebilirsiniz. Bazıları teknolojiyi "öğrenme" sürecinde ECN'yi gizlice övüyor ve insanlara bu süreçte bazı önemli bilgiler veriyor.

Strange promosyonu nedir? Bu, kendi gönderisinde iyi vurgulanmıştır. Çok fazla akıllı insan var. İnsanlar uzun vadenin bir seçenek olmadığını anladı! Ve işte sana! Büyük usta ticaret yapar ve doğru tahminlerde bulunur. Bu nedenle, kazmak gerekiyor... konumsal ticaret yapmak gerekiyor... gelecek için... Böylece güçlerin uyumu yeniden normale dönüyor...

Sim için, eğilmeme izin ver
ee... aptal..
 
Aynen öyle, bir veya üç hafta pozların hangi gün açılacağının bir farkı yok. O bugün.
 
Euro'yu tuzladım ama bir şeyden şüpheliyim, kısa bir süre 1.0980'de kalıyor, sonra dışarı çıkacağım
