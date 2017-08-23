FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 968

Server Muradasilov :

Evet, zaman değişir, ama insanlar değişmez.

Yukarıda bahsedilen tüccarın bir kâsesi yoktu - ama çok kısa bir sürede (robotlar tarafından) yüzde bin yapabilirdi, bunu hala kamu malı görmedim)))

Sözü edilen tüccar, 4 ke - zikzaklar ertelemeye takılıyor. Piyasa tutarsızlıklarını aramaktan yoruldu - daha sıradan olana geçti. Yazık, daha önce parlayan ilginç düşünceler. Belki orada balık yoktur?
Владимир Жириновский :

Çemberde ilginç bir an (vurgulanmış). Pazarlık gibi. Ama nerede?

Aşağı - başka nerede? Evra'nın şüphelendiğini söyledim. Dün şüpheler duman gibi kaybolmaya başladı. Elbette gidebilir ve geçecek, ama sonra - herhangi bir şekilde aşağı. Satın almayı kapattı, tuzlamaya başladı
mmmoguschiy-new :
Teşekkür ederim. sabah kahvesi gibisin
 
mmmoguschiy-new :
Sözü edilen tüccar, 4 ke - zikzaklar ertelemeye takılıyor. Piyasa tutarsızlıklarını aramaktan yoruldu - daha sıradan olana geçti. Yazık, daha önce parlayan ilginç düşünceler. Belki orada balık yoktur?

Dörtte olduğunu biliyorsun ve ona soruyorsun, balığın nerede olduğunu söyleyebilir mi?

Danila, saygı duymaya değer tüccarlar var. Bir de kendi fiyatını felsefeyle dolduranlar var mesela

 
iIDLERr :
ve Voronej'de? semaver ile binmek?
Bu, Ishimka'yı ziyaret ederseniz, turp yaban turpu daha tatlı değildir)
 
mmmoguschiy-new :
Mayıs'tan Ağustos'a kadar, Boğalar ve Ayıların benzeri görülmemiş savaşlarında çok uzun ve acı verici bir süre için piyasa, hareketin yönünü belirledi ve bence karar verdi - Ayılar (piyasa) olduğundan temkinli bir yukarı hareket tercih edilir. fiyat) 1.1070 seviyesinde ve Bulls'un orta vadede sahip olduğu mevcut fiyatı yakalamaya çalışmıyorlar. https://www.mql5.com/en/charts/4005357/eurusd-d1-e-global-trade
Server Muradasilov :

Nasıl daha kolay anlatılır)

Bu forumda iki dahi buluşuyor, birbirlerine argümanlar, kodlar, masumiyetlerinin kanıtlarını veriyorlar - ama bu oldukça uzun bir süredir olduğundan, biri biraz abarttı (semaver ile Tula'ya gitmiyorlar).


İkinci dahi kim?
Matematikçi ticaret mi yaptı yoksa sadece moderatör mü?
Gulnaz Akhtyamova :
Teşekkür ederim. sabah kahvesi gibisin
Ben kendim - sabahları kahvenin altında (ve sadece (sabahları) değil)
Server Muradasilov :

Dörtte olduğunu biliyorsun ve ona soruyorsun, balığın nerede olduğunu söyleyebilir mi?

Evet, o zaman ona ne soracağımı hala bilmiyorum Kendim yapıyormuşum gibi geliyor. Belki o zaman bir iplik gibi - içgörü gelecek

Sunucu Muradasilov :

Danila, saygı duymaya değer tüccarlar var. Bir de kendi fiyatını felsefeyle dolduranlar var mesela

umarım benden bahsetmiyorsundur

Kendinizi nasıl bir tip olarak görüyorsunuz?
Yousufkhodja Sultonov :
sonbahar-a-şüpheli, nasyanika
