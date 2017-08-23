FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 635
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
meslektaşlar
Ya da belki sakince ve baskınlar olmadan iletişim kurabiliriz?
kim izlemeyi göstermek ister - kim göstermek istemez ... zaman her şeyi yerine koyacaktır
İzlemeye gelme. Bir demo hesabı açın ve izleyin. En azından bir haftalığına, hesabın artık dayanamayacağını düşünüyorum. )))
Bir pound düştü mü?
bazı opsiyon tüccarları 1.5815'ten satıyor
bazı opsiyon tüccarları 1.5815'ten satıyor
Kısa çizgiler üzerinde 5805 vardı. Yavaşlamaya başlamış gibiyim.
ama şimdi piyasalarda öyle bir kargaşa var ki, riske atmaz ve beklerdim...
ve sonra belki 1.6'da uçup gider ...
beklemek daha iyi
ama şimdi piyasalarda öyle bir kargaşa var ki, riske atmaz ve beklerdim...
ve sonra belki 1.6'da uçup gider ...
beklemek daha iyi
ama şimdi piyasalarda öyle bir kargaşa var ki, riske atmaz ve beklerdim...
ve sonra belki 1.6'da uçup gider ...
beklemek daha iyi
evet, bugün için de pandemonium planlanıyor. petrol düne göre ters yönde hareket etti.
geriye sadece paranın tepki vermesi kalıyor ve biz gidiyoruz...
evet, bugün için de pandemonium planlanıyor. petrol düne göre ters yönde hareket etti.
geriye sadece paranın tepki vermesi kalıyor ve biz gidiyoruz...
1)
BNP Paribas ekonomistleri, ECB Başkan Yardımcısı Victor Constantio'nun (Moskova saati ile 13:40) yorumlarının piyasalar için önemli olabileceğine inanıyor.
http://www.forexpf.ru/news/2015/08/25/axzz-bnp-paribas-vitse-president-etsb-segodnya-mozhet-provesti-verbalnuyu-interventsi.html
BNP Paribas: ECB Başkan Yardımcısı Bugün Sözlü Müdahale Edebilir
Döviz piyasası
2)
Çin borsası yüzde 7 düştü
3)
Amerika'nın açılışında büyük olasılıkla bir kargaşa olacak
4)
buck-cad düşmeye başladı -
kivi audi yağı büyümeye başlayabilir
1)
http://www.forexpf.ru/news/2015/08/25/axzz-bnp-paribas-vitse-president-etsb-segodnya-mozhet-provesti-verbalnuyu-interventsi.html
BNP Paribas: ECB Başkan Yardımcısı Bugün Sözlü Müdahale Edebilir
Döviz piyasası
2)
Çin borsası yüzde 7 düştü
3)
Amerika'nın açılışında büyük olasılıkla bir kargaşa olacak
4)
buck-cad düşmeye başladı -
kivi audi yağı büyümeye başlayabilir