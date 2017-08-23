FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 635

Yeni yorum
 

meslektaşlar

Ya da belki sakince ve baskınlar olmadan iletişim kurabiliriz?

kim izlemeyi göstermek ister - kim göstermek istemez ... zaman her şeyi yerine koyacaktır

 
Bicus :
İzlemeye gelme. Bir demo hesabı açın ve izleyin. En azından bir haftalığına, hesabın artık dayanamayacağını düşünüyorum. )))
hayır. strateji çok basit. Kimsenin ücretsiz olarak tekrar etmesini istemiyorum. bırakın kendileri düşünsünler. bir demo alıyorlar ve kalemler, kalemler yüzleri maviye dönene kadar, öğrenene kadar .... Kendim yaptım.
 
Bir pound düştü mü?
 
vaz :
Bir pound düştü mü?

bazı opsiyon tüccarları 1.5815'ten satıyor

 
Zogman :

bazı opsiyon tüccarları 1.5815'ten satıyor

Kısa çizgi halinde 5800 idi. Yavaşlamaya başlamış gibiyim.
 
vaz :
Kısa çizgiler üzerinde 5805 vardı. Yavaşlamaya başlamış gibiyim.

ama şimdi piyasalarda öyle bir kargaşa var ki, riske atmaz ve beklerdim...

ve sonra belki 1.6'da uçup gider ...

beklemek daha iyi

 
Zogman :

ama şimdi piyasalarda öyle bir kargaşa var ki, riske atmaz ve beklerdim...

ve sonra belki 1.6'da uçup gider ...

beklemek daha iyi

Tamam SİGARA!
 
Zogman :

ama şimdi piyasalarda öyle bir kargaşa var ki, riske atmaz ve beklerdim...

ve sonra belki 1.6'da uçup gider ...

beklemek daha iyi

evet, bugün için de pandemonium planlanıyor. petrol düne göre ters yönde hareket etti.

geriye sadece paranın tepki vermesi kalıyor ve biz gidiyoruz...

 
new-rena :

evet, bugün için de pandemonium planlanıyor. petrol düne göre ters yönde hareket etti.

geriye sadece paranın tepki vermesi kalıyor ve biz gidiyoruz...

1)

BNP Paribas ekonomistleri, ECB Başkan Yardımcısı Victor Constantio'nun (Moskova saati ile 13:40) yorumlarının piyasalar için önemli olabileceğine inanıyor.

http://www.forexpf.ru/news/2015/08/25/axzz-bnp-paribas-vitse-president-etsb-segodnya-mozhet-provesti-verbalnuyu-interventsi.html

BNP Paribas: ECB Başkan Yardımcısı Bugün Sözlü Müdahale Edebilir

Döviz piyasası

2)

Çin borsası yüzde 7 düştü

3)

Amerika'nın açılışında büyük olasılıkla bir kargaşa olacak

4)

buck-cad düşmeye başladı -

kivi audi yağı büyümeye başlayabilir

FOREXPF.RU :: - новости и аналитика. Комментарии дня от брокеров. Обзор фондового и валютного рынка
FOREXPF.RU :: - новости и аналитика. Комментарии дня от брокеров. Обзор фондового и валютного рынка
  • ProfinanceService, Inc
  • www.forexpf.ru
Экономисты BNP Paribas считают, что комментарии вице-президента ЕЦБ Виктора Констанцио (13:40 мск.) могут оказаться важными для рынков. Инфляционные ожидания, если судить по уровню ожидаемой инфляции за пятилетний период через 5 лет с настоящего момента (5Y5Y) — предпочтительная мера ЕЦБ, с начала июля снизились на 25 базисных пунктов до 1.62%...
 
Zogman :

1)

http://www.forexpf.ru/news/2015/08/25/axzz-bnp-paribas-vitse-president-etsb-segodnya-mozhet-provesti-verbalnuyu-interventsi.html

BNP Paribas: ECB Başkan Yardımcısı Bugün Sözlü Müdahale Edebilir

Döviz piyasası

2)

Çin borsası yüzde 7 düştü

3)

Amerika'nın açılışında büyük olasılıkla bir kargaşa olacak

4)

buck-cad düşmeye başladı -

kivi audi yağı büyümeye başlayabilir

5) riski azaltmak
1...628629630631632633634635636637638639640641642...1996
Yeni yorum