GoVegas :

Kivi artık COT açısından en ilginç:

"Bay PJ'nin son nefesi" (c)

Bakalım ne olacak.

Evet, resim kivi için rakamlarla iyi, ancak 66-67'den basıyorlar, alımları atıyorlar ve satıyorlar.
 
stranger :

Dolayısıyla ECA sadece bir kısımdır ve çok önemli değildir, her şey olmadan hacimler hakkında sonuç çıkarmak imkansızdır, çünkü bu hacmi yaratarak sadece bir saçmalık yapabilirler.


anladım

ama kadu hakkındaki yorumunuz - resimle, bence, tamamen

 
GoVegas :

yfj

diğer resimde

http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/commitments-of-traders

 
GoVegas :

tuzlu kivi?

Ben burada intradeyno yaptım

 
Zogman :


anladım

ama kadu hakkındaki yorumunuz - resimle, bence , tamamen

Aynen öyle. Öğretmen bunun Mui Ne olduğunu söyledi, ben onu çizdim)
 
ama bu tahminin gerçekleşmesini görmesek de...

 
Zogman :


ama bu tahminin gerçekleşmesini görmesek de...

Bunların hepsi sabırsız olmanız ve iyi bir anlaşma beklemek yerine tarlada seraplar için koşmayı tercih etmenizdir.)
 
Zogman :

buck-cad - satın alıyor musunuz?

sınır 3244 - 3269, alt 2990 - 2965

arsa yön veriyor...

 
Lesorub :

sınır 3244 - 3269, alt 2990 - 2965

arsa yön veriyor...

yani 32'ye ulaşacağını varsayarsanız - şimdi satın almanız mı gerekiyor?

Yoksa böyle bir varsayım yok mu?

 
stranger :
Bunların hepsi sabırsız olmanız ve iyi bir anlaşma beklemek yerine tarlada seraplar için koşmayı tercih etmenizdir.)

hiçbir şeyi tercih etmem

ben en azından bir şekilde

