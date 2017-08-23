FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 483
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kivi artık COT açısından en ilginç:
"Bay PJ'nin son nefesi" (c)
Bakalım ne olacak.
Dolayısıyla ECA sadece bir kısımdır ve çok önemli değildir, her şey olmadan hacimler hakkında sonuç çıkarmak imkansızdır, çünkü bu hacmi yaratarak sadece bir saçmalık yapabilirler.
anladım
ama kadu hakkındaki yorumunuz - resimle, bence, tamamen
Kivi artık COT açısından en ilginç:
"Bay PJ'nin son nefesi" (c)
Bakalım ne olacak.
yfj
diğer resimde
http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/commitments-of-traders
Kivi artık COT açısından en ilgi çekici olan:
"Bay PJ'nin son nefesi" (c)
Bakalım ne olacak.
tuzlu kivi?
Ben burada intradeyno yaptım
anladım
ama kadu hakkındaki yorumunuz - resimle, bence , tamamen
Aynen öyle. Öğretmen bunun Mui Ne olduğunu söyledi, ben onu çizdim)
ama bu tahminin gerçekleşmesini görmesek de...
ama bu tahminin gerçekleşmesini görmesek de...
buck-cad - satın alıyor musunuz?
sınır 3244 - 3269, alt 2990 - 2965
arsa yön veriyor...
sınır 3244 - 3269, alt 2990 - 2965
arsa yön veriyor...
yani 32'ye ulaşacağını varsayarsanız - şimdi satın almanız mı gerekiyor?
Yoksa böyle bir varsayım yok mu?
Bunların hepsi sabırsız olmanız ve iyi bir anlaşma beklemek yerine tarlada seraplar için koşmayı tercih etmenizdir.)
hiçbir şeyi tercih etmem
ben en azından bir şekilde