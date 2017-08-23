FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 585
Kalbimin derinliklerinden USDCAD almayı başaran herkes için içtenlikle mutluyum.
Şimdi neden seninle konuşacak hiçbir şeyim olmadığını anladın mı?
)))
Çok uzun zamandır böyle şeyler yapmamıştım.
Bu arada, sınırın bulunduğu bölge - Kanada haberlerinden önce oraya yarın veya Cuma günü gidebiliriz (ve muhtemelen gideceğiz).
onlar için duvardaki bezelye gibi =)
Ve ilerisi. Altın açısından 1125'in altına inersek 1090'ı görürüz.
Bugün bu fiyata satın alan herkes buna sahip olacak. Acıtır ve çubuklar değil)
Şimdi neden seninle konuşacak bir şeyim olduğunu merak ediyorsun?
onlar için duvardaki bezelye gibi =)
Kızmak zorunda kalmamanı rica ediyorum .... Bir şeyler yazmak gibi garip bir alışkanlığı olan birçok insan var.
ve sonra gönderinizi silin, genellikle yasaklamanın çok kolay olduğunu düşünüyorum ve bu kadar ...
Kızmak zorunda kalmamanı rica ediyorum .... Bir şeyler yazmak gibi garip bir alışkanlığı olan birçok insan var.
ve sonra gönderinizi silin, genellikle yasaklamanın çok kolay olduğunu düşünüyorum ve bu kadar ...
hiçbir şeyini silmedi ... (küfür hariç)
Mesela hemen çizimlerle bir şeyler verip neden böyle düşündüğümü açıklarsam işte buradayım... Bunu kim yapıyor... Neredeyse hiç kimse...
herkes bunu yapardı... ve sonra bunun bir foto atlamacı olduğunu söylediler =) şimdi göndermiyorum... çünkü bunun siz GURU tüccarları için gerekli olduğunu düşünmüyorum.