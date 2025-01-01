MQL5 program yapısı hakkında bilmeniz gereken her şey
Tüm programlama dillerinde programların belirli bir yapısı vardır. Bu makalede, MetaTrader 5 için bir alım-satım sistemi oluştururken çok yararlı olabilecek MQL5 program yapısının ana bileşenlerini inceleyeceğiz.
MQL5'te fonksiyonları uygulamalarla anlama
Fonksiyonlar her programlama dilinde kritik bileşenlerdir. Diğer birçok faydasının yanı sıra, geliştiricilerin DRY (Don't Repeat Yourself, kendini tekrar etme) ilkesini uygulamalarına yardımcı olurlar. Bu makalede, fonksiyonlar hakkında çok daha fazla bilgi edinecek ve alım-satım sisteminizi zenginleştiren ancak karmaşıklaştırmayan basit uygulamalar yardımıyla MQL5'te kendi fonksiyonlarınızı nasıl oluşturacağınızı göreceksiniz.
Python'da bir alım-satım robotu geliştirme (Bölüm 3): Model tabanlı bir alım-satım algoritmasının uygulanması
Python ve MQL5'te bir alım-satım robotu geliştirmeye yönelik makale serisine devam ediyoruz. Bu makalede Python'da bir alım-satım algoritması oluşturacağız.
Python ve MQL5'te bir robot geliştirme (Bölüm 2): Model seçimi, oluşturulması ve eğitimi, özel Python sınayıcısı
Python ve MQL5'te bir alım-satım robotu geliştirmeye yönelik makale serisine devam ediyoruz. Bugün bir model seçme ve eğitme, test etme, çapraz doğrulama uygulama, ızgara arama (grid search) ve model topluluğu (ensemble) problemini çözeceğiz.
Python ve MQL5'te bir robot geliştirme (Bölüm 1): Veri ön işleme
Makine öğrenimine dayalı bir alım-satım robotu geliştirme: Ayrıntılı bir rehber. Serinin ilk makalesi veri ve özelliklerin toplanması ve hazırlanması ile ilgilidir. Projenin uygulanması için Python programlama dili ve kütüphaneleri ile MetaTrader 5 platformu kullanılmıştır.
Model aramada brute force yaklaşımı (Bölüm VI): Döngüsel optimizasyon
Bu makalede, MetaTrader 4 ve 5’te alım-satım için tüm otomasyon zincirini tamamlamamı sağlayan ve aynı zamanda çok daha ilginç bir şey yapmamı sağlayan iyileştirmelerin ilk bölümünü göstereceğim. Şu andan itibaren, bu çözüm hem Uzman Danışman oluşturmayı hem de optimizasyonu tamamen otomatikleştirmeme ve etkili alım-satım konfigürasyonları bulmak için harcanan emeği en aza indirmeme olanak tanıyor.
Gösterge Bilgisinin Ölçülmesi
Makine öğrenimi, strateji geliştirme için popüler bir yöntem haline gelmiştir. Karlılığı ve tahmin doğruluğunu en üst düzeye çıkarmaya daha fazla odaklanılırken, tahmin modelleri oluşturmak için kullanılan verilerin işlenmesinin önemine çok fazla dikkat edilmemiştir. Bu makalede, Timothy Masters'ın “Testing and Tuning Market Trading Systems” (piyasa alım-satım sistemlerinin test edilmesi ve ayarlanması) kitabında belgelendiği gibi, tahmin modeli oluşturmada kullanılacak göstergelerin uygunluğunu değerlendirmek için entropi kavramını kullanmayı ele alacağız.
MQL5 Algo Forge'a Geçiş (Bölüm 4): Sürümlerle Çalışma
MQL5 Algo Forge sürüm kontrol sistemi ve deposunu kullanmanın ince detaylarını açıklayarak Simple Candles ve Adwizard projelerini geliştirmeye devam edeceğiz.
MQL5'te Grafiksel Paneller Oluşturmak Artık Daha Kolay
Bu makalede, alım-satımdaki en değerli ve kullanışlı araçlardan biri olan, alım-satım görevlerini basitleştiren grafiksel paneller oluşturmak isteyen herkes için basit ve net bir rehber sunacağız. Grafiksel paneller zamandan tasarruf etmenizi ve alım-satımın kendisine daha fazla odaklanmanızı sağlar.
MQL5’te Nesne Yönelimli Programlama (Object-Oriented Programming, OOP)
Geliştiriciler olarak, özellikle farklı davranışlara sahip farklı nesnelerimiz varsa, kod tekrarları yapmadan yeniden kullanılabilir ve esnek yazılımları nasıl tasarlayacağımızı ve geliştireceğimizi öğrenmemiz gerekir. Bu, Nesne Yönelimli Programlama teknikleri ve ilkeleri kullanılarak kolayca yapılabilir. Bu makalede, MQL5'te Nesne Yönelimli Programlamanın temellerini sunacağız.
MQL5 Algo Forge'a Geçiş (Bölüm 3): Kendi Projelerinizde Harici Depoları Kullanma
MQL5 Algo Forge’daki herhangi bir depodan harici kodu kendi projenize nasıl entegre edebileceğinizi keşfedelim. Bu makalede, nihayet bu heyecan verici ama aynı zamanda daha karmaşık görevi ele alacağız: MQL5 Algo Forge’daki üçüncü taraf depolardan kütüphanelerin pratikte nasıl bağlanacağı ve kullanılacağı.
MQL5’i kullanarak özel bir Donchian Channel göstergesi nasıl oluşturulur?
Fiyatları çevreleyen bir kanalı görselleştirmek için kullanılabilecek birçok teknik araç vardır. Bu araçlardan biri Donchian Channel göstergesidir. Bu makalede, Donchian Channel göstergesinin nasıl oluşturulacağını ve bir Uzman Danışmanda özel gösterge olarak nasıl kullanılacağını öğreneceğiz.
MQL5 Algo Forge'a Geçiş (Bölüm 2): Birden Fazla Depo ile Çalışma
Bu makalede, projenin kaynak kodunun herkese açık bir depoda saklanmasını organize etmek için olası yaklaşımlardan birini ele alıyoruz. Proje geliştirme için net ve uygun kurallar oluşturmak amacıyla kodu farklı dallara dağıtacağız.
MQL5 Algo Forge'a Geçiş (Bölüm 1): Ana Deponun Oluşturulması
MetaEditor'da projeler üzerinde çalışırken, geliştiriciler genellikle kod sürümlerini yönetme ihtiyacıyla karşılaşırlar. MetaQuotes kısa süre önce GIT'e geçiş yapılacağını açıkladı ve kod sürümleme ve işbirliği özelliklerine sahip MQL5 Algo Forge'u duyurdu. Bu makalede, yeni ve daha önce var olan araçların nasıl daha verimli kullanılabileceğini tartışacağız.
MQL5 Algo Forge'u Kullanmaya Başlama
Algoritmik alım-satım geliştiricileri için özel bir portal olan MQL5 Algo Forge ile tanışın. Git'in gücünü, MQL5 ekosistemindeki projeleri yönetmek ve düzenlemek için kullanıcı dostu bir arayüzle birleştiriyor. Burada ilginizi çeken yazarları takip edebilir, ekipler oluşturabilir ve algoritmik alım-satım projeleri üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.
MetaTrader 5 ve diğer MetaQuotes uygulamalarını HarmonyOS NEXT'e yükleme
MetaTrader 5 ve diğer MetaQuotes uygulamalarını DroiTong kullanarak HarmonyOS NEXT cihazlarına kolayca yükleyin. Telefonunuz veya dizüstü bilgisayarınız için ayrıntılı bir adım adım kılavuz.
MQL5'te kantitatif analiz: Başarılı bir algoritmanın uygulanması
Kantitatif analizin ne olduğu ve büyük oyuncular tarafından nasıl kullanıldığı konusunu inceleyeceğiz. MQL5 dilinde kantitatif analiz algoritmalarından birini oluşturacağız.
Python, ONNX ve MetaTrader 5: RobustScaler ve PolynomialFeatures veri ön işleme ile bir RandomForest modeli oluşturma
Bu makalede, Python'da bir Rastgele Orman modeli oluşturacağız, modeli eğiteceğiz ve veri ön işleme ile bir ONNX veri hattı (pipeline) olarak kaydedeceğiz. Ardından modeli MetaTrader 5 terminalinde kullanacağız.
Uzman Danışmanlara göstergeler eklemek için hazır şablonlar (Bölüm 3): Trend göstergeleri
Bu makalede, trend göstergeleri kategorisindeki standart göstergelere bakacağız. Uzman Danışmanlarda kullanımları için kullanıma hazır şablonlar oluşturacağız - parametrelerin bildirilmesi ve ayarlanması, göstergenin başlatılması ve sonlandırılması, ayrıca Uzman Danışmanlardaki gösterge arabelleklerinden veri ve sinyal alınması.
Uzman Danışmanlara göstergeler eklemek için hazır şablonlar (Bölüm 2): Hacim ve Bill Williams göstergeleri
Bu makalede, hacim ve Bill Williams göstergeleri kategorisinin standart göstergelerine bakacağız. Uzman Danışmanlarda kullanımları için kullanıma hazır şablonlar oluşturacağız - parametrelerin bildirilmesi ve ayarlanması, göstergenin başlatılması ve sonlandırılması, ayrıca Uzman Danışmanlardaki gösterge arabelleklerinden veri ve sinyal alınması.
Uzman Danışmanlara göstergeler eklemek için hazır şablonlar (Bölüm 1): Osilatörler
Makale, osilatör kategorisindeki standart göstergeleri ele almaktadır. Uzman Danışmanlarda kullanımları için kullanıma hazır şablonlar oluşturacağız - parametrelerin bildirilmesi ve ayarlanması, göstergenin başlatılması ve sonlandırılması, ayrıca Uzman Danışmanlardaki gösterge arabelleklerinden veri ve sinyal alınması.
Popülasyon optimizasyon algoritmaları: Elektromanyetizma benzeri algoritma (ElectroMagnetism-like algorithm, ЕМ)
Makale, elektromanyetizma benzeri algoritmanın (EM) ilkelerini, yöntemlerini ve çeşitli optimizasyon problemlerinde kullanım olanaklarını açıklamaktadır. EM algoritması, büyük miktarda veri ve çok boyutlu fonksiyonlarla çalışabilen verimli bir optimizasyon aracıdır.
Popülasyon optimizasyon algoritmaları: Fidan dikimi ve büyütme (Saplings Sowing and Growing up, SSG)
Fidan dikimi ve büyütme (SSG) algoritması, çok çeşitli koşullarda hayatta kalmak için olağanüstü yetenek gösteren gezegendeki en dirençli organizmalardan birinden esinlenmiştir.
MQL5 Strateji Sınayıcıyı anlayın ve etkin bir şekilde kullanın
MQL5 geliştiricilerinin önemli ve değerli araçlarda uzmanlaşması gerekir. Bu araçlardan biri de Strateji Sınayıcıdır. Bu makale, MQL5 Strateji Sınayıcıyı anlamak ve kullanmak için pratik bir kılavuzdur.
MQL5’i kullanarak özel bir True Strength Index göstergesi nasıl oluşturulur?
Özel bir göstergenin nasıl oluşturulacağına dair yeni bir makaleyle karşınızdayım. Bu sefer True Strength Index (TSI) göstergesiyle çalışacağız ve ona dayalı bir Uzman Danışman geliştireceğiz.
Model aramada brute force yaklaşımı (Bölüm V): Farklı bir bakış açısı
Bu makalede, algoritmik alım-satıma oldukça uzun bir süre sonra ulaştığım tamamen farklı bir yaklaşım göstereceğim. Elbette tüm bunlar, aynı anda birkaç problemi çözmesine olanak tanıyan bir dizi değişikliğe uğrayan brute force programımla ilgili. Bununla birlikte, makaleyi daha genel ve olabildiğince basit bir şekilde yazdım, böylece brute force hakkında hiçbir şey bilmeyenler için de uygun hale geldi.
MQL5 - Siz de bu dilin ustası olabilirsiniz
Bu makale, MQL5 dilinde ilk adımlarımı nasıl attığımı anlatacağım bir tür kendimle röportaj niteliğinde olacaktır. Size nasıl harika bir MQL5 programcısı olabileceğinizi göstereceğim. Bu başarıya ulaşmanız için gerekli temelleri açıklayacağım. Tek ön koşul öğrenmeye istekli olmaktır.
Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi - Sinir Ağları (Bölüm 01): İleri Beslemeli Sinir Ağları
Birçok insan sinir ağlarını sever, ancak çok az insan sinir ağlarının arkasındaki tüm işlemleri anlar. Bu makalede, ileri beslemeli çok katmanlı bir algının kapalı kapıları ardında olan her şeyi sade bir dille açıklamaya çalışacağım.
Alan Andrews ve zaman serisi analizi yöntemleri
Alan Andrews, alım-satım alanında modern dünyanın en ünlü "eğitimcilerinden" biridir. Onun "yabası" neredeyse tüm modern fiyat analiz programlarında yer almaktadır. Ancak çoğu yatırımcı bu aracın sağladığı fırsatların bir kısmını bile kullanmaz. Ayrıca, Andrews'un orijinal eğitim kursu sadece yabanın değil (ana araç olarak kalmasına rağmen), diğer bazı faydalı yapıların da tanımını içermektedir. Bu makale, Andrews'un orijinal kursunda öğrettiği muhteşem grafik analiz yöntemlerine dair bir fikir sunmaktadır. Bu yöntemler çok sayıda görsel kullanılarak incelenecektir.
Popülasyon optimizasyon algoritmaları: Maymun algoritması (Monkey Algorithm, MA)
Bu makalede, maymun algoritması (MA) optimizasyon algoritmasını ele alacağız. Bu hayvanların zorlu engelleri aşma ve en ulaşılmaz ağaç tepelerine ulaşma yeteneği, MA algoritması fikrinin temelini oluşturmuştur.
Popülasyon optimizasyon algoritmaları: Armoni arama (Harmony Search, HS)
Bu makalede, mükemmel ses uyumunu bulma sürecinden esinlenen en güçlü optimizasyon algoritması olan armoni aramayı (HS) inceleyecek ve test edeceğiz. Peki şu anda sıralamamızda lider olan algoritma hangisi?
MQL5’i kullanarak bir özel gösterge (Heiken Ashi) nasıl oluşturulur?
Bu makalede, MetaTrader 5'te grafikleri yorumlamak için kullanılacak veya Uzman Danışmanların bir parçası olarak kullanılacak şekilde tercihlerimize göre MQL5’i kullanarak kendi göstergemizi nasıl oluşturacağımızı öğreneceğiz.
MQL5'i kullanarak trendler ve grafik formasyonları nasıl tespit edilir?
Bu makalede, MQL5’i kullanarak trendler (yükseliş trendi, düşüş trendi, yatay hareket), grafik formasyonları (Çift Tepe, Çift Dip) gibi fiyat hareketi formasyonlarını otomatik olarak tespit etmek için bir yöntem sunacağız.
MacOS’ta MetaTrader 5
MacOS'ta MetaTrader 5 işlem platformu için özel bir yükleyici sağlıyoruz. Uygulamayı yerel olarak yüklemenizi sağlayan tam teşekküllü bir sihirbazdır. Yükleyici gerekli tüm adımları gerçekleştirir: sisteminizi tanımlar, en son Wine sürümünü indirir ve yükler, yapılandırır ve ardından MetaTrader'ı içine yükler. Tüm adımlar otomatik olarak tamamlanır ve kurulumdan hemen sonra platformu kullanmaya başlayabilirsiniz.
MacOS’ta MetaTrader 4
MacOS'ta MetaTrader 4 işlem platformu için özel bir yükleyici sağlıyoruz. Uygulamayı yerel olarak yüklemenizi sağlayan tam teşekküllü bir sihirbazdır. Yükleyici gerekli tüm adımları gerçekleştirir: sisteminizi tanımlar, en son Wine sürümünü indirir ve yükler, yapılandırır ve ardından MetaTrader'ı içine yükler. Tüm adımlar otomatik olarak tamamlanır ve kurulumdan hemen sonra platformu kullanmaya başlayabilirsiniz.
Yeniden alma algoritması: Çok dövizli alım-satım simülasyonu
Bu makalede, çok dövizli fiyatlamayı simüle etmek için matematiksel bir model oluşturacağız ve bir önceki makalede teorik hesaplamalarla başladığım alım-satım verimliliğini artıracak mekanizma arayışının bir parçası olarak çeşitlendirme ilkesi çalışmasını tamamlayacağız.
Yeniden alma algoritması: Verimliliği artırmak için matematiksel bir model
Bu makalede, alım-satım sistemlerinin verimliliğini daha derinlemesine anlamak için yeniden alma algoritmasını kullanacağız, matematik ve mantık kullanarak alım-satım verimliliğini artırmanın genel ilkeleri üzerinde çalışmaya başlayacağız ve herhangi bir alım-satım sistemini kullanma açısından verimliliği artırmanın en standart dışı yöntemlerini uygulayacağız.
Popülasyon optimizasyon algoritmaları: Yerçekimsel arama algoritması (Gravitational Search Algorithm, GSA)
GSA, cansız doğadan ilham alan bir popülasyon optimizasyon algoritmasıdır. Algoritmada uygulanan Newton'un yerçekimi yasası sayesinde, fiziksel cisimlerin etkileşimini modellemenin yüksek güvenilirliği, gezegen sistemlerinin ve galaktik kümelerin büyüleyici dansını gözlemlememize olanak tanır. Bu makalede, en ilginç ve orijinal optimizasyon algoritmalarından birini ele alacağız. Uzay nesnelerinin hareket simülatörü de sağlanmıştır.
Popülasyon optimizasyon algoritmaları: Bakteri yiyecek arama optimizasyonu (Bacterial Foraging Optimization, BFO)
E. coli bakterisinin yiyecek arama stratejisi, bilim insanlarına BFO optimizasyon algoritmasını yaratmaları için ilham vermiştir. Algoritma, optimizasyona yönelik orijinal fikirler ve umut verici yaklaşımlar içermekte olup daha fazla çalışmaya değerdir.
Bir Uzman Danışman nasıl seçilir: Bir alım-satım robotunu reddetmek için yirmi güçlü kriter
Bu makale şu soruyu yanıtlamaya çalışmaktadır: doğru Uzman Danışmanları nasıl seçebiliriz? Portföyümüz için en iyileri hangileri ve Mağazada bulunan geniş alım-satım robotları listesini nasıl filtreleyebiliriz? Bu makale, bir Uzman Danışmanı reddetmek için yirmi net ve güçlü kriter sunacaktır. Her kriter, daha sağlam bir karar vermenize ve kârınız için daha kârlı bir Uzman Danışman koleksiyonu oluşturmanıza yardımcı olmak için sunulacak ve iyi bir şekilde açıklanacaktır.