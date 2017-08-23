FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 268
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir tekneye nasıl denir ... bu yüzden yüzer)))
Onlar zaten Icarus'u buldular. Sensei'ye kalmış...
Bir tekneye nasıl denir ... bu yüzden yüzer)))
Onlar zaten Icarus'u buldular. Sensei'ye kalmış...
O zaman kesinlikle Legend değil. Belki Herkül?
değil ... çok iddialı
Efsane (R) - zaten alınmış, küstah olmayı bırak! Sadece burada piyasa teorisinden bahsetti , (bir süre sonra) aynı adı taşıyan şube ortaya çıkar çıkmaz - Fakir Duly, hayvan ve para aşığı (ve tüm hemşehriler). Kimse hiçbir şeyden utanmaz - yolda bok
Yorgun İkarus...
Ayrıca bir Lown-biçme makinesi vardı. ) Google bunu Çim Biçme Makinesi olarak çevirir . Muhtemelen Çim biçme makinesini (çim biçme makinesini) aramak istedi ama yanıldı ...
İki defa. )))
Efsane (R) - zaten alınmış, küstah olmayı bırak! Sadece burada piyasa teorisinden bahsetti , (bir süre sonra) aynı adı taşıyan şube ortaya çıkar çıkmaz - Fakir Duly, hayvan ve para aşığı (ve tüm hemşehriler). Kimse hiçbir konuda utangaç değil - yolda bok
Legend @ Ltd'den bahsediyorum! Eh, yorgunluk için kötü bir isim değil. Uzun zamandır hazır bir ekran görüntüsüne sahibim:
Ayrıca bir Lown-biçme makinesi vardı. ) Google bunu Çim Biçme Makinesi olarak çevirir. Muhtemelen Çim biçme makinesini (çim biçme makinesini) aramak istedi ama yanıldı ...
İki defa. )))
Legend @ Ltd diyorum! Eh, yorgunluk için kötü bir isim değil. Uzun zamandır hazır bir ekran görüntüsüne sahibim:
Ayrıca bir Lown-biçme makinesi vardı. ) Google bunu Çim Biçme Makinesi olarak çevirir . Muhtemelen Çim biçme makinesini (çim biçme makinesini) aramak istedi ama yanıldı ...
İki defa. )))