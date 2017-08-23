FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 230
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve vaşak yedekteyken ejderhanın desteği..
Peki ya dün yop ... lo, uyanan boğa ne olacak? Yoksa Yusufkhodzha hayvanat bahçesini yeniliyor mu?)
30 pips ile hocam bekliyorum dün yorum yaparsam yayınlayacağım söz verdim bekliyorum...
Destek ya vardır ya da yoktur.
Destek ya vardır ya da yoktur.
Rusya'nın iki sorunu var...
Audi yolda mı?
Rusya'nın iki sorunu var...
Audi yolda mı?
İyi günler bayanlar baylar, 1.12 depozito ve sigara molası verdim, herkese iyi günler ve bol kazançlar!
Rusya'nın iki sorunu var...
Audi yolda mı?
içinde ne var.............