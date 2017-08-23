FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 230

Yeni yorum
 
Roman Busarov :
ve vaşak yedekteyken ejderhanın desteği..

Peki ya dün yop ... lo, uyanan boğa ne olacak? Yoksa Yusufkhodzha hayvanat bahçesini yeniliyor mu?)

30 pips ile hocam bekliyorum dün yorum yaparsam yayınlayacağım söz verdim bekliyorum...

 
neden yazıyorsun, yazmak zorundasın...
 
Dostum, neden 1.1050-70'de destekte tuz?)
 

Destek ya vardır ya da yoktur.


 
senin derdini biliyorum
 

Rusya'nın iki sorunu var...

Audi yolda mı?

 
Hepsi yolda)
 
İyi günler bayanlar baylar, 1.12 depozito ve sigara molası verdim, herkese iyi günler ve bol kazançlar!
 
Nikolai Romanovskyi :
İyi günler bayanlar baylar, 1.12 depozito ve sigara molası verdim, herkese iyi günler ve bol kazançlar!
Hayır, gecikme, teşekkürler!
 
içinde ne var.............


