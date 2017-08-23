FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 337
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hepimiz cehenneme gidelim))) Sensei en iyisi! Dağıtın... Ben her zaman yanınızdayım!)))
neden seninkini yasaklamıyorlar da benimki yasaklanıyor?
Kısacası, O ... satraps yerine _ eklemeyi öğrettiler)))
Merhaba ... beni iki kez buhar odasına gönderdiler ... Herods)))
Kısacası, O ... satraps yerine _ eklemeyi öğrettiler)))
nüfus hafta sonu bir dolar almak için acele edecek - açılışta Pazartesi günü piyasaya sürülecek, oran yükselecek
şimdi satın alabilir miyim?
nüfus hafta sonu bir dolar almak için acele edecek - açılışta Pazartesi günü piyasaya sürülecek, oran yükselecek
şimdi satın alabilir miyim?
Neden küçük OI
Umarım alışveriş devam eder.
Tuma, on beş dakikalık bir grafikte gerçek zamanlı olarak OI, ancak şimdi hisse senedi çukurlarındaki tüm tüccarlar kişisel hesabınıza girmeye başlayacak - izin verin
Teşekkürler)))