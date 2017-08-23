FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 337

Umarım alışveriş devam eder.
 
Vizard_ :
Hepimiz cehenneme gidelim))) Sensei en iyisi! Dağıtın... Ben her zaman yanınızdayım!)))
neden seninkini yasaklamıyorlar da benimki yasaklanıyor?
 
harrier uçuşundan afigehrenlivayu. Biri m5 aldıysa, içtenlikle memnun oldum.
 
iIDLERr :
Merhaba ... beni iki kez buhar odasına gönderdiler ... Herods)))
Kısacası, O ... satraps yerine _ eklemeyi öğrettiler)))
 
Vizard_ :
Onlara her şeyi açıkladım ve beni w "poo. iyi, yaşa .....
 
...
 

nüfus hafta sonu bir dolar almak için acele edecek - açılışta Pazartesi günü piyasaya sürülecek, oran yükselecek

şimdi satın alabilir miyim?

 
Zogman :

Canlı altın sattım.
 
tuma88 :
Neden küçük OI
Peki ya bir düşünürsen? ))
 
tuma88 :
Tuma, on beş dakikalık bir grafikte gerçek zamanlı olarak OI, ancak şimdi hisse senedi çukurlarındaki tüm tüccarlar kişisel hesabınıza girmeye başlayacak - izin verin

Teşekkürler)))

