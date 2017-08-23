FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 864
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Frangı gelince, üzerinde hayali ağrılarım var))) Bu çiftle başladım. Sonra sadece bu forumun etkisi altında Yahudilere geçti. Fırtınalı ve neşeli tartışmalar ve tartışmalar yaşandı. Konuda olmak istedim)))) Artık hepsi önemli değil)))
Farklı çiftlerde hamle peşinde koşmanın faydası nedir? ))) Tek seferde lot veya lotları artırmanız yeterlidir )))
Frangı gelince, üzerinde hayali ağrılarım var))) Bu çiftle başladım. Sonra sadece bu forumun etkisi altında Yahudilere geçti. Fırtınalı ve neşeli tartışmalar ve tartışmalar yaşandı. Konuda olmak istedim)))) Artık hepsi önemli değil)))
her şey aynı kaldı, sadece bir yen yön değiştirdi. (120 piplik 3 yeni disk - yeni - güçlü)
Enka beni her zaman kızdırmıştır. "Aptallar şanslıdır" diye bir söz vardır. Ticaretimin en başında, her şey forex ile ilgili bir reklamdaki gibiydi. Enköy ile çift ticareti yapmaya başlayana kadar insanların neden işe gittiklerini anlayamıyordum. Kısacası, tortu kaldı ..... ve depo ...
Büyük bir yen uzmanı arıyoruz)))) Tavsiye ederim)))
Enka beni her zaman kızdırmıştır. "Aptallar şanslıdır" diye bir söz vardır. Ticaretimin en başında, her şey forex ile ilgili bir reklamdaki gibiydi. Enköy ile çift ticareti yapmaya başlayana kadar insanların neden işe gittiklerini anlayamıyordum. Kısacası, tortu kaldı ..... ve depo ...
Deneyimli bir tüccar, yıllar önce bana beş iyi tavsiye verdi. ikincisi şuydu: sikiş ticareti yapma
Deneyimli bir tüccar, yıllar önce bana beş iyi tavsiye verdi. ikincisi şuydu: sikiş ticareti yapma
iyi, ama hareketleri cehennem gibi)))
gerçek biraz "buldozerden geliyor")))
Sebepsiz yere günde 300 kişi - evet ne yapmalı))
iyi, ama hareketleri cehennem gibi)))
gerçek biraz "buldozerden geliyor")))
Günde 300 kişi sebepsiz yere - evet, yapmayın))