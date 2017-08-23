FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 864

Frangı gelince, üzerinde hayali ağrılarım var))) Bu çiftle başladım. Sonra sadece bu forumun etkisi altında Yahudilere geçti. Fırtınalı ve neşeli tartışmalar ve tartışmalar yaşandı. Konuda olmak istedim)))) Artık hepsi önemli değil)))

 
artikul :
Farklı çiftlerde hamle peşinde koşmanın faydası nedir? ))) Tek seferde lot veya lotları artırmanız yeterlidir )))
her şey aynı kaldı, sadece bir yen yön değiştirdi. (120 piplik 3 yeni disk - yeni - güçlü)
 
artikul :

Enka beni her zaman kızdırmıştır. "Aptallar şanslıdır" diye bir söz vardır. Ticaretimin en başında, her şey forex ile ilgili bir reklamdaki gibiydi. Enköy ile çift ticareti yapmaya başlayana kadar insanların neden işe gittiklerini anlayamıyordum. Kısacası, tortu kaldı ..... ve depo ...
 
Ishim :
Slaytlar, slaytlar, slaytlar, slaytlar, slaytlar......
 
vaz :
Büyük bir yen uzmanı arıyoruz)))) Tavsiye ederim)))
 
artikul :
Enke'ye göre, şu anda daha çok bir gözlemciyim.
 
vaz :
Deneyimli bir tüccar, yıllar önce bana beş iyi tavsiye verdi. ikincisi şuydu: sikiş ticareti yapma
iIDLERr :
robotlar ve Japonlar için siktir, mantıklarını anlamak ya da hiç anlamamak bizim için zor ...
 
iIDLERr :
iyi, ama hareketleri cehennem gibi)))

gerçek biraz "buldozerden geliyor")))

Sebepsiz yere günde 300 kişi - evet ne yapmalı))

lactone :

Evet, sadece bu nedenleri yakalayın ...)))
