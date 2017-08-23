FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 381
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ona kişisel olarak yaz ve kabul et
durumda tüm kapalı anlaşmalar olumlu )))) (dalga tükenmesi)
Ayakta durmaktan yoruldum...
Teşekkür ederim!
Ve sadece, izlemeden, ancak yalnızca gerçek sonrası kupürlere sahip olduklarında, buna ne denir? Bana öde ve parayı boşaltmana yardım edeyim)))
Bir chatlan sızdırırsa bunu asla kimseye itiraf etmez. Daha da önemlisi, forumda halka açık olarak ... Çünkü enayi olarak bilinecek, kendisi hiçbir şey elde etmedi ve hatta para sızdırdı)))
Her şeyin kapalı olmasına izin verin, geçmiş, siparişler, hisse senedi grafiği, düşüş ve işlem sayısı ile ilgileniyorum...
Diyelim ki: Sohbete katılmadan önce erikler vardı ama şimdi, sohbette 2 ay kaldıktan sonra sadece +++... Ve izleyerek gösteriniz...
Bunu gördüğümde haftada 5 dolar pişman olmayacağım...
Hatırlıyorum, Efsane, birkaç kez ücretli izlemeyi açtı!, ama her şey başarısız oldu, erikler onu topuklarında takip etti ve sonra aklına parlak bir fikir geldi! En azından birini becermek için ücretli bir sohbet açın ... Paraya gerçekten ihtiyaç var gibi görünüyor ...
Anlaşacak ne var? Haftada 5 dolar ödeyip parayı boşaltmaya devam edin, Telefon abonelik ücreti gibi, çok konuşmalar ve masraflar var ama sıfır anlamda yani burada...
Size şunu söyleyeyim, Efsane burada girişleri önceden vermiş, balyalamaya başlamışlar, dedi FIG. Ama bu sohbetle Mui Ne ile meşgul olduğunu düşünüyorum, bunu yapmazdım. İnanın bana - orada akmıyorlar, Efsanenin bir GÜN içinde nasıl yükseldiğini gördüğüm gibi, ilk miktarı, yüz doları veya daha azını, 7000'e kadar hatırlamıyorum.
Ama görmedim, ne yazık ki, başarısı hakkında bir şey söyleyemem… Ayda kimin %100 yapacağını tartıştığımızda hiçbir şey göstermedi… İşte benim vardığım sonuçlar!
Onu yasaklardım, kemer verirdim, sohbet odalarını kapatırdım, Öğretmenle birlikte mağaraya koyardım))))
Garip, haftada 5 dolar, yılda 260 dolar, 10-20 chatlan, işte size yılda 5.000 dolar... Ve herkesin bunu dökmesi ata çok açık...
Hatırlıyorum, Efsane, birkaç kez ücretli izlemeyi açtı!, ama her şey başarısız oldu, erikler onu topuklarında takip etti ve sonra aklına parlak bir fikir geldi! En azından birini becermek için ücretli bir sohbet açın ... Paraya gerçekten ihtiyaç var gibi görünüyor ...
Eh, size söyledim - akmazlar, para kazanırlar, bu yüzden boşuna onun başlattığını söylüyorum.
5 dolara yapmazdım, hiç para için yapmazdım.
Buraya sızdırdığı hesaplar, bu yüzden iyilik arıyordu, sonra haftalık bir işlem aralığı, ardından "borçlar", test edildi, muinei, genel olarak nişanlandı)))
Ama görmedim, ne yazık ki, başarısı hakkında bir şey söyleyemem… Ayda kimin %100 yapacağını tartıştığımızda hiçbir şey göstermedi… İşte benim vardığım sonuçlar!
Onu yasaklardım, kemer verirdim, sohbet odalarını kapatırdım, Öğretmenle birlikte mağaraya koyardım))))