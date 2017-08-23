FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 381

new-rena :

ona kişisel olarak yaz ve kabul et

Anlaşacak ne var? Haftada 5 dolar ödeyip parayı boşaltmaya devam edin, Telefon abonelik ücreti gibi, çok konuşmalar ve masraflar var ama sıfır anlamda yani burada...
 
Ishim :
durumda tüm kapalı anlaşmalar olumlu )))) (dalga tükenmesi)
Eh, tüm artılara sahibim, üç kez ekside sekiz ay boyunca kapattım, gergin))), peki şimdi ne yapacağım, kendimi vuracağım?)))
 
stranger :

Yakında tıka basa dolu vagonlarda euro satıcıları olacak???
Ayakta durmaktan yoruldum...

Teşekkür ederim!
 
Dmitry Chepik :
Ve sadece, izlemeden, ancak yalnızca gerçek sonrası kupürlere sahip olduklarında, buna ne denir? Bana öde ve parayı boşaltmana yardım edeyim)))

Bir chatlan sızdırırsa bunu asla kimseye itiraf etmez. Daha da önemlisi, forumda halka açık olarak ... Çünkü enayi olarak bilinecek, kendisi hiçbir şey elde etmedi ve hatta para sızdırdı)))

Size şunu söyleyeyim, Efsane burada girişleri önceden vermiş, balyalamaya başlamışlar, dedi FIG. Ama bu sohbetle Mui Ne ile meşgul olduğunu düşünüyorum, bunu yapmazdım. İnanın bana - orada akmıyorlar, Efsanenin bir GÜN içinde nasıl yükseldiğini gördüğüm gibi, ilk miktarı, yüz doları veya daha azını, 7000'e kadar hatırlamıyorum.
 
Dmitry Chepik :

Her şeyin kapalı olmasına izin verin, geçmiş, siparişler, hisse senedi grafiği, düşüş ve işlem sayısı ile ilgileniyorum...

Diyelim ki: Sohbete katılmadan önce erikler vardı ama şimdi, sohbette 2 ay kaldıktan sonra sadece +++... Ve izleyerek gösteriniz...

Bunu gördüğümde haftada 5 dolar pişman olmayacağım...

Gerçekten alım satım yapan başarılı tüccarlar , tahliyeleriyle ilgili günlük raporlarla kuruşlarınıza ihtiyaç duymazlar. Bana paranı ver, ben de sana onu nasıl sızdırdığıma dair güzel bir rapor hazırlayayım. Hatta onları en yakın meyhanede tuzlayacağım ve raporlar üzerinde çok çalışmayacağım bile. Nasıl çizileceğini unutmamış aç bir öğrenci için ihtiyacınız olan tek şey bira ve cips.
 
stranger :
Garip, haftada 5 dolar, yılda 260 dolar, 10-20 chatlan, işte size yılda 5.000 dolar... Ve herkesin bunu dökmesi ata çok açık...
Hatırlıyorum, Efsane, birkaç kez ücretli izlemeyi açtı!, ama her şey başarısız oldu, erikler onu topuklarında takip etti ve sonra aklına parlak bir fikir geldi! En azından birini becermek için ücretli bir sohbet açın ... Paraya gerçekten ihtiyaç var gibi görünüyor ...
 
Dmitry Chepik :
Doğru ve iyi sinyalde bile sorunsuz bir şekilde birleştirebilirsiniz. Nerede olduğunu anlamak yeterli değil, aynı zamanda bilmek ve yapabilmek de gerekiyor - nasıl?
 
stranger :
Ama görmedim, ne yazık ki, başarısı hakkında bir şey söyleyemem… Ayda kimin %100 yapacağını tartıştığımızda hiçbir şey göstermedi… İşte benim vardığım sonuçlar!

Onu yasaklardım, kemer verirdim, sohbet odalarını kapatırdım, Öğretmenle birlikte mağaraya koyardım))))

 
Dmitry Chepik :
Eh, size söyledim - akmazlar, para kazanırlar, bu yüzden boşuna onun başlattığını söylüyorum.

5 dolara yapmazdım, hiç para için yapmazdım.

Buraya sızdırdığı hesaplar, bu yüzden iyilik arıyordu, sonra haftalık bir işlem aralığı, ardından "borçlar", test edildi, muinei, genel olarak nişanlandı)))

 
Dmitry Chepik :

Daha az anlatması için mağarada olması gerekiyor)))
