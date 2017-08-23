FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 384

Yeni yorum
 
new-rena :
sonra bu ve bu
eski boo için tebrikler! (Unutma)
 
lactone :
ah bir kızın olsaydı evlenirdim)))

Oğlunda zayıf mı?

Ternopil bölgesi, oğlu akşam eve gelir ve babasına söyler.

- Yaşlı adam, ondan arkadaş olacağım ...

- Güzelsin, ve kim?

- Ivan'la baba.

- Sağlıklısın, yaşlılığımda beni rezil etmek istiyorsun, Moskovalısın !!!!

 
new-rena :
sonra bu ve bu
pazardan sıcak kekler! - ayılar 10 sözleşme daha sattı! (her yöne boğalar .... kim nereye gidiyor - kim köye para kazanmak için gidiyor ve kim böyle bir hayattan et işleme tesisine gidiyor)
 
Ishim :
pazardan sıcak kekler! - ayılar 10 sözleşme daha sattı! (her yöne boğalar .... kim nereye gidiyor - kim köye para kazanmak için gidiyor ve kim böyle bir hayattan et işleme tesisine gidiyor)

ONLAR (tüccarlar) sattıklarında fiyat yükselir)

Kimi kastediyorsunuz - bankalar, tüccarlar?

 
new-rena :
sattıklarında, fiyat yükselir)
yakında Evra evinize gelecek - çıplak, yalınayak - lütfen onu besleyin!
 
Ishim :
yakında Evra evinize gelecek - çıplak, yalınayak - lütfen onu besleyin!
Ördek sadece euro değil, forex ticareti yapıyorum)
 
new-rena :

ONLAR (tüccarlar) sattıklarında fiyat yükselir)

Kimi kastediyorsunuz - bankalar, tüccarlar?

stantta 12.000 kafası var orada! (4 aylık çalışma, hatta tüm 5 için bir et işleme tesisi!)

(genel olarak, ev benim satın alma limitim - sakinleşmeye gelecek)

 
new-rena :
Ördek sadece euro değil, forex ticareti yapıyorum)
Forex ticareti yapılmaz - Forex ticareti yapılır!
 
Ishim :
stantta 12.000 kafası var orada! (4 aylık çalışma, hatta tüm 5 için bir et işleme tesisi!)
başka sorum yok...
 
Ishim :
Forex ticareti yapılmaz - Forex ticareti yapılır!

iyi, zaman gösterecek)

burada bir hata var: "ONLAR (işlemler) sattığında fiyat yükselir )" değişim düşer

1...377378379380381382383384385386387388389390391...1996
Yeni yorum