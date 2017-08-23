FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 557
açı hakkında ne düşünüyorsun? Grafiğin farklı bir ölçeği ile farklı, bunu nasıl aşacağımı bilmiyorum?
Trend çizgisinin üzerine kurulduğu iki nokta vardır. Karşı bacağın bitişik olana oranının yay tanjantını alıyoruz. Zıt - noktalarda delta, noktalar arasındaki bitişik çubuk sayısı .
Nestradamus'a dön.
Peki ya ölçek? Anladığım kadarıyla değiştirdiğimizde açı değişiyor. Test ederken, ölçeği ayarlamak mümkün mü yoksa kontrol ediliyor mu ve her zaman aynı mı?
sadece örnek olarak yaptım. o kadar derine inmedi
ama ne delta ne de çubuk sayısı değişmeyecek. yani açı aynı kalır. görsel olarak değişecek, ancak değer aynı kalacak.
Eidler, söyle bana, gerçekten o kadar aptallar mı yoksa öyleymiş gibi mi yapıyorlar?
ama ne delta ne de çubuk sayısı değişmeyecek. yani açı aynı kalır.
Teşekkür ederim! Kendisi, bir şekilde bu fikri köşelerle aldı, ama şimdilik vazgeçti. Danışmandaki açının değişmeyeceğini hatırladım ve nesneleri kullanırsak değişir, hareket eder.
paralelkenar çizebilirsiniz. zaten bir demir vektör var - medyan büyük olasılıkla hem daha basit hem de daha doğru olacak