FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 557

Yeni yorum
 
forexman77 :
açı hakkında ne düşünüyorsun? Grafiğin farklı bir ölçeği ile farklı, bunu nasıl aşacağımı bilmiyorum?
Trend çizgisinin üzerine inşa edildiği iki nokta vardır. Karşı bacağın bitişik olana oranının yay tanjantını alıyoruz. Zıt - noktalarda delta, noktalar arasındaki bitişik çubuk sayısı .
 
Eidler, söyle bana, gerçekten o kadar aptallar mı yoksa öyleymiş gibi mi yapıyorlar?
 
new-rena :
Trend çizgisinin üzerine kurulduğu iki nokta vardır. Karşı bacağın bitişik olana oranının yay tanjantını alıyoruz. Zıt - noktalarda delta, noktalar arasındaki bitişik çubuk sayısı .
Peki ya ölçek? Anladığım kadarıyla değiştirdiğimizde açı değişiyor. Test ederken, ölçeği ayarlamak mümkün mü yoksa kontrol ediliyor mu ve her zaman aynı mı?
 
forexman77 :
açı hakkında ne düşünüyorsun? Grafiğin farklı bir ölçeği ile farklı, bunu nasıl aşacağımı bilmiyorum?
Nestradamus'a dön.
 
stranger :
Nestradamus'a dön.
TAMAM. Teşekkür ederim!
 
forexman77 :
Peki ya ölçek? Anladığım kadarıyla değiştirdiğimizde açı değişiyor. Test ederken, ölçeği ayarlamak mümkün mü yoksa kontrol ediliyor mu ve her zaman aynı mı?

sadece örnek olarak yaptım. o kadar derine inmedi

ama ne delta ne de çubuk sayısı değişmeyecek. yani açı aynı kalır. görsel olarak değişecek, ancak değer aynı kalacak.

 
stranger :
Eidler, söyle bana, gerçekten o kadar aptallar mı yoksa öyleymiş gibi mi yapıyorlar?


http://www.youtube.com/watch?v=tv5eROEnqTE

 
new-rena :

sadece örnek olarak yaptım. o kadar derine inmedi

ama ne delta ne de çubuk sayısı değişmeyecek. yani açı aynı kalır.

Teşekkür ederim! Kendisi, bir şekilde bu fikri köşelerle aldı, ama şimdilik vazgeçti. Danışmandaki açının değişmeyeceğini hatırladım ve nesneleri kullanırsak değişir, hareket eder.
 
forexman77 :
Teşekkür ederim! Kendisi, bir şekilde bu fikri köşelerle aldı, ama şimdilik vazgeçti. Danışmandaki açının değişmeyeceğini hatırladım ve nesneleri kullanırsak değişir, hareket eder.
paralelkenar çizebilirsiniz. zaten bir demir vektör var - medyan büyük olasılıkla hem daha basit hem de daha doğru olacak
 
new-rena :
paralelkenar çizebilirsiniz. zaten bir demir vektör var - medyan büyük olasılıkla hem daha basit hem de daha doğru olacak
Evet, yapana kadar. Ark tanjantının ne olduğunu hatırlamak istiyorum) Geometri ile ilgili herhangi bir problem olmamasına rağmen şimdi hatırlamıyorum. Okul çocukları için bir ders kitabı okumalısınız)
1...550551552553554555556557558559560561562563564...1996
Yeni yorum