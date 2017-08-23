FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 438

new-rena :

Bu ucube ile iyi şanslar ve iyi eğlenceler!

Okumak hoş değil.

 
Mansur kaynatmışlar çünkü bot pahasına sürekli bir kârınız var. Ve hala buna yetişmediler, bu yüzden öfkeliler))) her şeye tükürüyorlar !!!
21. yüzyılda, ellerinizle ticaret yapmak değersizdir ... Birçoğu bunu onaylayacaktır!
 
Roman Busarov :

Lesorub    

Bugün dolunay değil :)



 
stranger :
Idler ne duyduğunu söyledi? Dinlerdim, uzun süredir metallerin üzerinde oturuyor.
Tehlikeli! Böylece oğlunu soğuk algınlığına yakalayabilirsin !!! Mesela ben bir sandalyede oturuyorum. Deriden...

Pekala, yardıma ihtiyacınız olursa - bu vaka için bir doktorum da var - köylüler için
 
-Aleks- :

Hayır, duymadım - şimdi tüm şubeyi okumak için yeterli zaman yok, klasik bir üçgen gördüm ve denemeye karar verdim ...




ayrıca piyasada çok sayıda üçgen var - deneyin

 
Zogman :

Ben de ayağa kalktım - boo'mu çıkardım

1.552 seviyesinde yeniden başlatıldı

koymak zorunda değildi

ama 1.54'e gidecek bir sürü beynim var

Ben de dün durdum - arkadaşlarımı aramak zorunda kaldım - boo'mu çıkardılar
 
Zogman :


Acaba eskisi bugün ilk ona girer mi? 1,56'ya geri sterlin mi?

Bir parmakla ... sadece Yaşlı Olan içeri girebilir ... kum dökülüyor kapa çeneni

Örneğin, Ivan, dişe nasıl vuracağını çok iyi biliyor.
 
new-rena :

ve senin geyiğin nerede takıldı?

Ben sana yarın söylüyorum sadece seviyeni anlatacaksın, bugün bir fotoğrafa ihtiyacın var ama o yok.

geyiğim otoyolda sendelemeyi sever - arabalar ezilir
 
Vladimir Zubov :
Evet, her zaman botlara işkence ederim, elimle ticaret yapmak için yeterince sabrım yok, kodlama için daha fazla zaman almasına rağmen, ama daha ilginç.
Herkesinki kendine. Kızlara işkence ediyorum. El - bir şekilde kullanışlı değil
