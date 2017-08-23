FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 156
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir trolün 2. işareti - her zaman öğretirler, tavsiye ederler)))) - ama konu dışı, ama nasıl uyuyacak, kaka yapacak, yetiştirilecek, vb.
Ekle. Ve en önemlisi, son gönderi yine de trol için olacak!
Canopy .. ve 3 Unuttuğumu kabul edeceğim?)))) 3- troller kendi kendine konuşur)))
Tolyan işemiyor. Tolyatinsky çocukları sert vuracak, ama dikkatlice))) İçki...
kimin ihtiyacı varsa, kendimiz öğreteceğiz (bunu farklı yapabiliriz, sadece ...)
Çağrılacaklar ve gidecekler. ))) Kendini içki. )))
Yani .... çöp taşıyacaksın ... ve diğerleri arayacak)))))) Güzellik)))) Alem ...
Öyle bir şey söylemedi. Bazı insanlar çok etkilenebilir. Kendi monitörlerindeki harflere gücenirler. Belki dolunay ile ilgisi vardır. Belki ikisi de. )))
Ve belki de içkidir. Bu yüzden içmem. )))
asla konuşma. (düşünenler konuşur). Ve bu işaretler zincirini kurdum. )))))) . Korkunç bir şey yok, tüm troller resimlerle dolacak ve unutulacak.
Böyle bir şey söylemedi. Bazı insanlar çok etkilenebilir. Kendi monitörlerindeki harflere gücenirler. Belki dolunay ile ilgisi vardır. Belki ikisi de. )))
Ve belki de içkidir. Bu yüzden içmem. )))
Eh, sonunda ortaya çıktı
Böyle. ve Monya kim - yönetici, bitirmediler. Ve sonra uyuyamayacağım, bilmiyorum ...
Eh, sonunda ortaya çıktı
Böyle. ve Monya kim - yönetici, bitirmediler. Ve sonra uyuyamayacağım, bilmiyorum ...
trollemek gibi