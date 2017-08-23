FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 645
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ne küçük şey? iki yıl önce 0,5 Oduncu duyduğunu yazmış, düş...
tr gold 1070 var mı
tp olmadan cd'den izleyeceğim. Umarım küçük şey rahatsız olmuştur.
Olağan inceleme süresi nedir?
gümüşümüz var ... ve hiç kimse petyukaet. fiyatlar adlandırılmıştır - 8.40
Evet, oradaki tüm alıcıların durakları 14-14,5'teydi.
Ve zehirler 17-18'den bais tuttu.
Hepsini bükmemek günahtı.
Ve hedeflerin doğru olabilir)
gümüşümüz var ... ve hiç kimse petyukaet. fiyatlar adlandırılmıştır - 8.40
ve her şey için boo ve tüylerimiz var ...
kısacası munya yapmaktan bıktım...
kısacası munya yapmaktan bıktım...