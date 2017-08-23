FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 269
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, basit downSensei ile yapabilirsiniz))))
Peki o nerede??? Bu gece için tahminler nerede? Çok ilginç bir akşam olacak, ama çerçeveye asılacak bir şey yok (((
onu incitme... OH bugün +
bu yüzden inişleri sorma)))))
inişlerde değil ve sor
hiçbir tahmin olmayacak, (bunun için ayrı bir şube var ) Bir ticaret raporu hazırlayabilirim - her şey kapalıyken.
??? Zaten olman gereken yerdesin)))
Evet dün biri 1.30'da göğsünden dövdü =)))