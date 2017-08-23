FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 987
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
şefin saatinde çubuk satın al ...
evra biraz aşağı hareket edecek, 1126...
körfezimin altında mı? ikisinden biri ...
bu evet uyku muhtemelen ...
Baykuş euroyu sattı. Yanlış gitmiyor gibi görünüyor. H-1'de baş-omuzlar yazın.
Tahminler iyi bir şey değil. 10 yıldır bunu kesinlikle biliyorum. Tahminlerden sonra hayat var mı? Cevap videoda.
bekleyenler. tahminler?
Ve tamam, ben - benim için her şey yolunda, ama insanlar o zaman binlerce, atom ve milyonlarca parayı kaybedebilir !!!
Bu SON!!!
Tahminler iyi bir şey değil. 10 yıldır bunu kesinlikle biliyorum. Tahminlerden sonra hayat var mı? Cevap videoda.