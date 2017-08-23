FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 987

Lesorub :

şefin saatinde çubuk satın al ...

evra biraz aşağı hareket edecek, 1126...

körfezimin altında mı? ikisinden biri ...
 
Ishim :
bu evet uyku muhtemelen ...


 
Herkese mutlu cumalar. Bugün 15-30'a kadar yapacak bir şey olmayacak gibi görünüyor.
bekleyenler. tahminler?
 
Baykuş euroyu sattı. Yanlış gitmiyor gibi görünüyor. H-1'de baş-omuzlar yazın.
vaz :
resim? benimki tam tersi - baş-omuzlar yukarıda:

 

Tahminler iyi bir şey değil. 10 yıldır bunu kesinlikle biliyorum. Tahminlerden sonra hayat var mı? Cevap videoda.

 
mmmoguschiy-new :
harrier geldi - görünüşe göre... - şimdi 1.34
Dün O...nde'de çok ilginç bir durum vardı! Böylesine saygın bir şirket, bilinmeyen bir nedenle, ticaretin ortasında, birkaç dakika değil, bir buçuk saat boyunca sunucularla bağlantısını kaybetti! Ve sadece ticaret değil - LC de mevcut değildi. Çalışan bunu bana "sunucularla ilgili teknik sorunlar" ile açıkladı - bana sistem yöneticisi...

Ve tamam, ben - benim için her şey yolunda, ama insanlar o zaman binlerce, atom ve milyonlarca parayı kaybedebilir !!!

Bu SON!!!
 
Grigoriy Chaunin :

Tahminler iyi bir şey değil. 10 yıldır bunu kesinlikle biliyorum. Tahminlerden sonra hayat var mı? Cevap videoda.

10 yıldır Forex ile uğraşırken olumlu bir trend yakaladım ve bu kesin.
