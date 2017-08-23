FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 634

Yeni yorum
 
new-rena :


Dün kim yaşadı?

Deponun diğer biçimlerine bakılırsa, ölçülemez bir şekilde birleşiyor ...

 
iIDLERr :
plana göre yarın.
dünden önceki gündü. zaten bıktım))
 
Zogman :

Dün kim yaşadı?

Deponun diğer biçimlerine bakılırsa, ölçülemez bir şekilde birleşiyor ...

+362%

bu tür uçuşlarda iyi gider. o zaman bir çizgide, o zaman zayıfça büyür

 
Zogman :

Dün kim yaşadı?

Deponun diğer biçimlerine bakılırsa, ölçülemez bir şekilde birleşiyor ...

Dün yarışmaya gittim, uzun zamandır katılmıyordum, adrenalinden bir yudum almaya karar verdim, indeksleri aldım, uçuşlarına yarım saat kala ve eğlence başladı :). Ve böylece, hesapların %10'u öldürüldü ve orada bile hız aşırtma için küçük miktarlar için stratejiler kullanıldı.
 
new-rena :

Özellikle sermayeyi parlatmayacağım için striptizle uğraşmıyorum.

istersen kendininkini göster ve genel olarak gösterecek bir şeyin varsa.

Tahminleri yukarıya attım pazartesiye kadar en az ikiye katlamanız için bu yeterli olacaktır..

Evet, bizi aldatmıyorsunuz. Kendini aldatıyorsun.

Senin harika bir süzgeç olduğunu zaten biliyoruz.

)))

 
new-rena :
+362%

ve 100362 ne değildir?

 
Bicus :

Evet, bizi aldatmıyorsunuz. Kendini aldatıyorsun.

Senin harika bir süzgeç olduğunu zaten biliyoruz.

)))

nasıl istersen. en azından beni rahatsız etmiyor. Onlar için tahminler yayınladım ve neyin ne olduğunu gördüm.
 
Bicus :

ve 100362 ne değildir?

hayır.
 
 
new-rena :
nasıl istersen. en azından beni rahatsız etmiyor. Onlara yayınlanan tahminler ve neyin ne olduğunu görün.
İzlemeye gelme. Bir demo hesabı açın ve izleyin. En azından bir haftalığına, hesabın artık dayanamayacağını düşünüyorum. )))
1...627628629630631632633634635636637638639640641...1996
Yeni yorum