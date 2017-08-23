FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 610

stranger :
Sensei Avaranız nereye gitti?)
Sensei kim? gönderildi - evet, kötü çağrıldı - evet, bazen çok az... ve sonra, Jameson yardım etti ...
 
Sergey Novokhatskiy :

Pazartesi günü, tüm serbest para birimini ruble olarak atıyorum ... Daha fazla ruble yatırıyorum ... bir sır ...

Ve Ekim sonuna kadar ortadan kaybolur...

Parası olan herkese tavsiye, yakından baksınlar...


zamanı geldiğini düşün
 
Lesorub :
Bu yüzden onu daha sık sarın ve daha sık dökün)))
 
stranger :
Önce ürün, sonra her şey...

peki sedna friday nix olacak mı?

Kuzey zaten para sahiplerini korkuttu (Merkez Bankası ne yapacak???...)

 
Lesorub :

Evet doğru, beni korkuttu, bir buçuk aydır doların satıldığını söylüyorum ama inanmıyorsunuz, bu bir düzeltme.
 
Lesorub :

Merkez Bankası zaten kazandı ve hasta değil ve sonra para birimini tekrar "enayilere" çekecek ...


 
stranger :
evet, bizde bu yok, bizde bu var...

http://www.youtube.com/watch?v=ssxPKi2Ar0s

 
Sergey Novokhatskiy :

Sizce spekülasyon mu yapıyorlar?
 
forexman77 :
Hayır, hayır kurumlarına bağışta bulunuyorlar.

Her ne kadar mm parmağa bir parmağa çarpmadan her zaman iyi bir artı olsa da) Para keskin bir şekilde yükseldiğinde ve ruble düştüğünde, insanlar rubleyi ucuza atmak ve dolar düştüğünde parayı yüksekten satın almak için aynı hızla fırladılar. Zaten ucuza aynı bankaya atılacak, Rus işi))) Ama cidden - psikoloji.

 
stranger :
Bunu anlamayacaklar, pozlar almak, haftalarca, aylarca beklemek, ama siktir et onlar için, burada sabahtan akşama kadar her gün çırılçıplak bir ganimetle , mesele bu)))

Gelgit ve Yalta'ya şort dikeceğim ...

