FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 377

Roman Busarov :

timsahlar.....

Yine ücretli bir ürünün reklamını mı yapıyorsunuz?! Zamanı geldi, seni tekrar izole etme zamanı...
 
Roman Busarov :

timsahlar.....

 
Audi'yi arıyorum ve şimdi fena değil, tam olarak 0.75 ve üzerini göreceğiz
 
Romka, gerçek zamanlı olarak herhangi bir şey olacak mı, yoksa ücretli bir sohbetten sadece gerçeklere dayanan seçici kupürler mi olacak?
Dmitry Chepik :
Romka, gerçek zamanlı olarak herhangi bir şey olacak mı, yoksa ücretli bir sohbetten sadece gerçeklere dayanan seçici kupürler mi olacak?

Peki sohbete kim oturur her şeyi görür..

Peki sohbetiniz????

Dmitry Chepik :
Romka, gerçek zamanlı olarak herhangi bir şey olacak mı, yoksa ücretli bir sohbetten sadece gerçeklere dayanan seçici kupürler mi olacak?

Daha fazla tahmin yazmayacağımı söyledim. sadece harika bir ruh halinde...

eskisi sana kötü konuşmuyor ama sen onun terliğisin...

veya bunun gibi =)

 
Dmitry Chepik :

1. İlk satın alma işlemlerini nerede yapacaksınız? Sadece dürüst ol!

2. İyi bir euro parodisine hazır mısınız?)))

1. Nereden, ne zaman satın almaktan yorulduklarını önceden bilemem)

2. Bu hafta euroya hiç dokunmadım ve sterlin birkaç pip karşılığında satın alma limitlerini sürekli kaçırıyor.

 
stranger :
ornitorenklerine yüzmeyi öğret. (boşluk)
 
Roman Busarov :

Daha fazla tahmin yazmayacağımı söyledim. sadece harika bir ruh halinde...

eskisi sana kötü konuşmuyor ama sen onun terliğisin...

veya bunun gibi =)

Burada ve Kuzey onlarla Audi ve daha birçok şey hakkında konuştu, ama umursamadılar)))

Öğretmen sürüsünü tamamen çürüttü)))

 
Roman Busarov :

Peki sohbete kim oturur her şeyi görür..

Ah evet!!! Ama neredeler? Chatlan!!! Veya gizlilik sözleşmeniz var mı?))) Bir şey, tek bir inceleme duymadım veya görmedim ...
En azından bir ay boyunca en azından bir parça izleme gösterin!
Chat ücretli olduğu için kazanç anlamına gelmektedir. Böylece daha fazla kar var, daha fazla chatlan gerekiyor! Daha fazla olması için dikkat çekmeniz gerekiyor! Tek başına, post-olgusal kupürler yeterli değil! uzun, pozitif izleme - ihtiyacınız olan şey !!! Ve hayır, herhangi bir biçimde, açık bir geçmişle, kapalı olarak göstermek için hiçbir zorluk yok ... ama mevcut değil :(

Sorun ne Roman?

