FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 377
timsahlar.....
Romka, gerçek zamanlı olarak herhangi bir şey olacak mı, yoksa ücretli bir sohbetten sadece gerçeklere dayanan seçici kupürler mi olacak?
Peki sohbete kim oturur her şeyi görür..
Peki sohbetiniz????
Daha fazla tahmin yazmayacağımı söyledim. sadece harika bir ruh halinde...
eskisi sana kötü konuşmuyor ama sen onun terliğisin...
veya bunun gibi =)
1. İlk satın alma işlemlerini nerede yapacaksınız? Sadece dürüst ol!
2. İyi bir euro parodisine hazır mısınız?)))
1. Nereden, ne zaman satın almaktan yorulduklarını önceden bilemem)
2. Bu hafta euroya hiç dokunmadım ve sterlin birkaç pip karşılığında satın alma limitlerini sürekli kaçırıyor.
Burada ve Kuzey onlarla Audi ve daha birçok şey hakkında konuştu, ama umursamadılar)))
Öğretmen sürüsünü tamamen çürüttü)))
Peki sohbete kim oturur her şeyi görür..
En azından bir ay boyunca en azından bir parça izleme gösterin!
Chat ücretli olduğu için kazanç anlamına gelmektedir. Böylece daha fazla kar var, daha fazla chatlan gerekiyor! Daha fazla olması için dikkat çekmeniz gerekiyor! Tek başına, post-olgusal kupürler yeterli değil! uzun, pozitif izleme - ihtiyacınız olan şey !!! Ve hayır, herhangi bir biçimde, açık bir geçmişle, kapalı olarak göstermek için hiçbir zorluk yok ... ama mevcut değil :(
Sorun ne Roman?