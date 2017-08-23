FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 90

Evra seçkin...


 
stranger :
Hafta sonu sana her şeyi anlattım mı yoksa anlaşmanın ekran görüntüsüne mi ihtiyacın var? Aptal mısın ve kelimeleri anlamıyor musun, sadece resimler mi?
Unutma... Senya'mız kısa süreli hafızası olan bir Japon balığıdır.

Yarın her şeyi yeniden yapmak zorunda kalacak. Evet ... altın (bugün sarı) ... ama bir balık)))


 
Beyler, birbiriniz hakkında ne konuşuyorsunuz .... Bu aptallar sadece zaman kaybetmeyi öğrenirler, herkesin biri için + biri için ticaret yapma yaklaşımı vardır - genel olarak herkes kendisi için en iyisinin ne olduğuna karar verir, iplik konuşur bu noktada, kişisel görüşüm bir demo mu yoksa Gerçek mi var, ne fark eder, hemen trendleri, tahminleri ve sonuçları tartışırlar ve kimin hesabının ne olduğunu ve ne kadar kaybettiğini veya kazandığını değil.
 
 
Dmitry Chepik :
TR 0869
 
stranger :

Evet ve tahminler, aptal sözler, her zaman gerçeğin ardından.

Ekmeğe saygı gösteremezsiniz.

Yapamıyorsan - sigara içebiliyorsan - hadi işe başlayalım. Euro almanıza gerek yok. Ay'ı da satmanıza gerek yok. Neye ihtiyacın var?

Doh ... burada çok akıllısın.

hala kırmızı ve gümüş satın almanıza gerek yok)
 
Ishim :

bırakın bir yaklaşımı, bir görüş bile ifade edilemez!

Evet, zaten şaşırmış durumdasınız ... Japon balığı ... Bir yere yazın - Her şey mümkün!)))))))

Komik çöpler yazın... yüklemeyin...


 
poundda 155496'ya ve tekrar 155183'e mi düşüyoruz?
Evgenya1 :
poundda 155496'ya ve tekrar 155183'e mi düşüyoruz?
yabancı 1.57 bir kuruş dile getirdi ...
 
Evgenya1 :
görmedim? yazmadın mı? öyleyse kesin gidelim! ipe güveniyorum
Kendinize güvenmeniz gerekir)) daha sonra hayal kırıklığına uğramamak için
