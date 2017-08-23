FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 137
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Artık profiline çizim yapıyor musun? Öylece baktım... Hoşçakalın
işe yaramaz olduğuna karar verdi. Sadece boş zamanlarımda ticaret yapıyorum, kesinlikle görüyorum, kendi başıma ve kimseye hiçbir şey kanıtlamıyorum ...
İşte o zaman sezondan sonra boş zamanımız olacak, trollemeye gireceğiz...
Ve nedense bu yoldaş hakkında aynı şeyi düşündüm ...
Sirke gitmek gibi. Ve özgür. ;))) Başarı için başka bir şeye ihtiyacınız var. Ve burada yaptıkları gibi, sadece şans ve sonra kısa vadeli. ;)))
eski yarbay ve hatta yumruk atmıyor (ülser?). esesno, hepsinin inşa edilmesi gerekiyor.
işe yaramaz olduğuna karar verdi. Sadece boş zamanlarımda ticaret yapıyorum, kesinlikle görüyorum, kendi başıma ve kimseye hiçbir şey kanıtlamıyorum ...
İşte o zaman sezondan sonra boş zamanımız olacak, trollemeye gireceğiz...
Sirke gitmek gibi. Ve özgür. ;))) Başarı için başka bir şeye ihtiyacınız var. Ve burada yaptıkları gibi, sadece şans ve sonra kısa vadeli. ;)))
eski yarbay ve hatta yumruk atmıyor (ülser?). esesno, hepsinin inşa edilmesi gerekiyor.
Numara. Ülserim yok. Sana her zaman göründüğü gibi kimseyi inşa etmeye çalışmadım. Ülser yok. %100 sağlığım var ve herkese aynısını diliyorum. )))
Tol, gerçekten Forex'e gelir gelmez hemen başka bir şey bulup profesyonel mi oldun (bu hala söz konusu)? Tüm gezegende binden fazla, hatta yüzlerce profesyonel tüccar yok...
sürmek:
sirk - rahatla, insanlar o zaman ne yapmalı?