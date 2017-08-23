FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 137

Yeni yorum
 
new-rena :
Artık profiline çizim yapıyor musun? Öylece baktım... Hoşçakalın

işe yaramaz olduğuna karar verdi. Sadece boş zamanlarımda ticaret yapıyorum, kesinlikle görüyorum, kendi başıma ve kimseye hiçbir şey kanıtlamıyorum ...

İşte o zaman sezondan sonra boş zamanımız olacak, trollemeye gireceğiz...


 
new-rena :
Ve nedense bu yoldaş hakkında aynı şeyi düşündüm ...
eski yarbay ve hatta yumruk atmıyor (ülser?). esesno, hepsinin inşa edilmesi gerekiyor.
 
Anatoli Kazharski :
Sirke gitmek gibi. Ve özgür. ;))) Başarı için başka bir şeye ihtiyacınız var. Ve burada yaptıkları gibi, sadece şans ve sonra kısa vadeli. ;)))
Tol, gerçekten Forex'e gelir gelmez hemen başka bir şey bulup profesyonel mi oldun (bu hala söz konusu)? Tüm gezegende binden fazla, hatta yüzlerce profesyonel tüccar yok...
 
iIDLERr :
eski yarbay ve hatta yumruk atmıyor (ülser?). esesno, hepsinin inşa edilmesi gerekiyor.
ah, açıkça. buraya teğmen olmak daha iyi olur, harikalar)
 
Sergey Novokhatskiy :

işe yaramaz olduğuna karar verdi. Sadece boş zamanlarımda ticaret yapıyorum, kesinlikle görüyorum, kendi başıma ve kimseye hiçbir şey kanıtlamıyorum ...

İşte o zaman sezondan sonra boş zamanımız olacak, trollemeye gireceğiz...

TAMAM. Düşüncelerini beğendim, anlayamadım... Orada Yusuf Hoca da buna benzer bir şey bulmuş bu arada...
 
Anatoli Kazharski :
Sirke gitmek gibi. Ve özgür. ;))) Başarı için başka bir şeye ihtiyacınız var. Ve burada yaptıkları gibi, sadece şans ve sonra kısa vadeli. ;)))
sirk - dinlenin, o zaman insanlara ne denir?
 
iIDLERr :
eski yarbay ve hatta yumruk atmıyor (ülser?). esesno, hepsinin inşa edilmesi gerekiyor.

Numara. Ülserim yok. Sana her zaman göründüğü gibi kimseyi inşa etmeye çalışmadım. Ülser yok. %100 sağlığım var ve herkese aynısını diliyorum. )))

 
Dmitry Chepik :
Tol, gerçekten Forex'e gelir gelmez hemen başka bir şey bulup profesyonel mi oldun (bu hala söz konusu)? Tüm gezegende binden fazla, hatta yüzlerce profesyonel tüccar yok...
Tabii ki değil. Hemen uzak. Bu davayı geciktirmemek için %200 eforla çalışmam gerekti. ;)
 

sürmek:


 
Lesorub :
sirk - rahatla, insanlar o zaman ne yapmalı?
Asla saldırgan bir kelime yazmadım. Eleştiri elbette serttir, ancak saldırgan değildir. Burada, bazı duş neredeyse müstehcenlik. Bunu yapamam. Eh, eğer sadece zihinsel olarak. )))
1...130131132133134135136137138139140141142143144...1996
Yeni yorum